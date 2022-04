La guerra cortó el "viento de cola" externo y empeoró las condiciones financieras

La variable internacional se desplomó unos 40 puntos. Hasta febrero estaba en “zona de confort” con un índice +20 y en marzo quedó en estrés en -21 puntos, indica el IAEF. “En los últimos 4 meses el ICF externo se hundió más de 57 puntos, claramente influido por la guerra en Ucrania, pero no exclusivamente”, destaca el informe. Las principales variables que jugaron en contra son la mayor volatilidad de materias primas, acciones y monedas de países emergentes, el empeoramiento en la liquidez global y en el riesgo emergente hubo fuertes caídas en el promedio de marzo.

Walter Morales, CEO de la administradora de fondos WISE, señaló a Ambito que “una suba de tasas a nivel global puede reducir el nivel de actividad y nuestros socios comerciales pueden verse afectados”. No obstante, destacó que existe un elemento positivo en el actual escenario y es que Argentina no tiene que salir a los mercados a colocar bonos para renovar deuda en este momento. “Este es un tiempo que hay que aprovechar para hacer los deberes y para esperar que cambie la situación global”, explicó. Para el CEO de WISE hoy el Gobierno no está en condiciones de ir a los mercados financieros porque “no tenemos plata ni para pagar los intereses”. Según indicó, el tiempo que tiene Argentina para revertir la situación y mostrar superávit primario es 2025, cuando comiencen a vencer compromisos de las últimas renegociación con los acreedores privados. “Si no cambia la situación vamos a tener problemas para renovar”, explicó.

Otros apuestan al efecto positivo del acuerdo con el FMI sobre las cuentas públicas, para compensar el deterioro de las condiciones externas. "La posibilidad de ir cumpliendo las pautas del plan de equilibrio financiero podría dar pie a mayor estabilidad y chances de recuperación de valor en los sufridos papeles locales", dijo la consultora VatNet Research, aunque advierte sobre los peligros para los inversores por un mayor deterioro de las condiciones políticas en la coalición gobernante.