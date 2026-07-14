Asignación por Nacimiento de ANSES: requisitos, monto y cómo hacer el trámite

El organismo establece quiénes pueden acceder al haber y qué requisitos deben cumplir las familias solicitantes.

La Asignación por Nacimiento consta en un pago único y exige cumplir condiciones de ingresos, documentación y plazos para cobrarla.

ANSES mantiene vigente la Asignación Familiar por Nacimiento, un beneficio económico de pago único destinado a acompañar a las familias tras la llegada de un hijo . La prestación forma parte del sistema de asignaciones familiares y alcanza tanto a trabajadores registrados como a otros grupos que cumplen con los requisitos establecidos por el organismo.

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A diferencia de otras prestaciones que se cobran todos los meses, como la Asignación Familiar por Hijo o la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Nacimiento se abona una sola vez y requiere que la persona realice el trámite correspondiente ante ANSES.

El beneficio busca cubrir parte de los gastos iniciales vinculados con la llegada de un nuevo integrante al hogar y puede solicitarse siempre que la familia cumpla con las condiciones relacionadas con el tipo de vínculo laboral, los ingresos y la documentación requerida.

Desde julio de 2026, la Asignación Familiar por Nacimiento tiene un valor de $86.295 . El pago corresponde por cada nacimiento acreditado y se realiza por única vez, siempre que la solicitud sea aprobada por ANSES.

Para acceder al pago, el nacimiento debe estar acreditado correctamente en los registros de ANSES. El organismo previsional aclara que el cobro no se activa automáticamente en todos los casos. La persona titular debe presentar la documentación necesaria y solicitar el beneficio dentro del período habilitado.

Quiénes pueden cobrar este beneficio de ANSES (SUAF y AUH)

La Asignación por Nacimiento está incluida dentro de las asignaciones familiares de pago único y alcanza a distintos grupos de beneficiarios. Según ANSES, pueden acceder:

trabajadores en relación de dependencia

personas que cobran una prestación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)

trabajadores por temporada

trabajadores rurales

personas que reciben la Prestación por Desempleo

titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra

personas que cobran o cobraron la AUH, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad o la Asignación por Embarazo durante el mes del nacimiento o adopción

En el caso de quienes pertenecen al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), el beneficio está relacionado con la situación laboral registrada y con los ingresos del grupo familiar.

Para quienes reciben AUH u otras prestaciones sociales, ANSES también contempla la posibilidad de solicitar esta asignación siempre que se haya tenido derecho al cobro de la prestación correspondiente durante el período establecido.

Requisitos y topes de ingresos máximos permitidos en 2026

Uno de los principales requisitos para acceder a la Asignación por Nacimiento es respetar los límites de ingresos establecidos por ANSES. Desde julio, el límite de ingreso del grupo familiar para las asignaciones de pago único quedó fijado en $6.069.688. Además, deben respetarse los topes individuales vigentes para cada integrante del grupo familiar.

ANSES toma en cuenta para calcular el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) los ingresos de ambos progenitores. Se incluyen salarios de trabajadores registrados, jubilaciones, pensiones, prestaciones por desempleo, planes sociales y otros ingresos contemplados por la normativa.

Además del requisito económico, la persona solicitante debe presentar documentación que permita acreditar el nacimiento. Generalmente se requiere:

DNI del padre, madre o titular

DNI del hijo o hija

partida o certificado de nacimiento

En el caso de adopciones, el trámite cuenta con requisitos específicos vinculados a la sentencia correspondiente. ANSES establece que debe realizarse dentro del período comprendido entre los 2 meses y los 2 años desde el dictado de la sentencia de adopción.

Otro punto importante es que los datos personales y familiares deben estar correctamente registrados en la base de ANSES. Si existen errores en vínculos familiares, domicilio o información personal, el trámite puede demorarse hasta que la situación sea actualizada.

Cómo solicitar la asignación de forma virtual o presencial

El trámite para cobrar la Asignación por Nacimiento puede iniciarse de manera digital a través de los canales oficiales de ANSES o realizarse de forma presencial en una oficina del organismo.

Para hacerlo online, la persona interesada debe ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Desde ahí puede revisar que sus datos personales y familiares estén actualizados y avanzar con la solicitud correspondiente.

En caso de optar por la modalidad presencial, es necesario concurrir a una oficina de ANSES con la documentación requerida para acreditar el nacimiento y la identidad de los integrantes del grupo familiar.

Antes de iniciar el trámite, el organismo recomienda verificar que toda la información registrada sea correcta. La falta de documentación o inconsistencias en los datos pueden generar demoras en la aprobación del pago. Una vez que ANSES valida la solicitud, el monto correspondiente se deposita según el medio de cobro informado por el beneficiario.