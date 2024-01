Por otro lado, también es positiva la decisión de devaluar un poco más fuerte de lo que se pensaba: se esperaba que se fijara el precio del dólar en los $650 y fue a $800. Eso generó entusiasmo al igual que el proyecto de desregular la economía, que no se sabe bien cómo se va a concretar porque está en debate la ley ómnibus y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)

P.: La inflación parece el dato más difícil de revertir, ¿cree que el Gobierno va a poder mejorar esa variable?

M.K.: Era esperable que el sinceramiento de precios, tanto en materia de tarifas como en muchos otros sectores regulados, como naftas y prepagas, iba a ser un enorme golpe al bolsillo e impactaría en inflación. Pero esperamos que el salto de diciembre sea temporario en respuesta a la devaluación y a aumentos que son de una vez. Cuando se asienten, la inflación debería desacelerar porque no va a haber una nueva devaluación tan alta como la que vimos en diciembre y la nafta, por ejemplo, no va a aumentar de nuevo un 90%. Entonces, la inflación debería controlarse.

No obstante, es cierto que hay un riesgo de que una inflación del 25% en diciembre genere aumentos de segunda rueda en enero. Hay empresas que van a seguir subiendo precios y va a haber aumentos salariales que se pueden trasladar. No creo que un 25% sea la nueva norma, pero sí se puede instalar en un nuevo nivel en torno al 12% y 15% si no se hacen las cosas bien.

Por otro lado, creo que, si la política monetaria no reacciona pronto, podría tener un efecto negativo. Actualmente, no es para nada restrictiva. La tasa de interés está muy negativa en este momento, en el 9%, ante una inflación alta. Claramente, eso hace que la gente no tenga como proteger su capital y se está viendo el efecto en los dólares paralelos, que han subido mucho. De hecho, ahora tenemos una brecha que creció mucho y se ubica cerca del 50% en el último tiempo.

P.: Hacia adelante, ¿qué cree que puede hacer el Gobierno en ese sentido?

M.K.: Aún hay dudas sobre la política monetaria que va a aplicar. Argentina necesita un tipo de cambio alto porque tiene que recuperar sus reservas, para lo cual debe mejorar la cuenta comercial. Hoy tenemos un tipo de cambio competitivo, que estuvo muy positivo en diciembre y aún se mantiene en un nivel aceptable, pero, si el BCRA insiste en depreciar al 2%, con una inflación que sigue en niveles muy altos, creo que podría perder la competitividad y aparece el riesgo de un salto cambiario.

Todavía están a tiempo de corregirlo a través de una aceleración de la tasa de depreciación del peso. Lo que entusiasma es la política fiscal, pero el tema es que aún no está muy clara la política monetaria y cambiaria y eso es lo que preocupa, sobre todo cuando hablamos de inflación.

P: ¿Cree que el BCRA va a poder seguir comprando dólares?

M.K.: Creo que las compras que viene haciendo están favorecidas por el diferimiento de las importaciones, que rige parcialmente ahora. A medida que se vaya terminando ese mecanismo, se va a ir dificultando un poco más la compra de reservas, pero cuando lleguen los 90 días, va a ser el inicio de la cosecha, lo que va a hacer entrar más dólares. Pero los exportadores van a seguir mirando el tipo de cambio a la hora de decidir liquidar o no y la brecha se está ampliando, lo que es un inconveniente. Ya está en niveles altos.

Seguimos teniendo brecha porque el cepo sigue fuerte y hay muchas restricciones a la compra de dólares aún en Argentina. Ese es un problema que hay que resolver hacia adelante y será clave la política monetaria. Hay que dar pasos hacia la unificación cambiaria y a una normalización de la economía.