Miguel Pesce sigue al frente del BCRA a la espera el designación oficial de Santiago Bausili

En otro tramo, destacó que, durante la pandemia, la entidad logró llevar soluciones mediante el sistema de pagos y bancario a la población. Por otro lado, destacó que el sistema estadístico del BCRA es "un ejemplo de transparencia y oportunidad para los usuarios".

Y, tal como la había señalado recientemente en declaraciones públicas, destacó que el comercio exterior y en el sector energético permitirán encontrar soluciones al futuro económico de la Argentina y, ante las críticas y amenazas de cierre del BCRA que ha realizado el próximo presidente de la Nación, dijo que la Constitución y los organismos internacionales exigen la existencia del regulador monetario.

Directores del BCRA: quiénes ocuparán las sillas en el directorio

Aún no se sabe quiénes serán los directores del BCRA, que son quienes integran junto al presidente del Central la mesa de directorio que se reúne semana a semana para tomar las decisiones en materia regulatoria por consenso. No obstante, empiezan a circular algunos nombres, aunque pocos, por el momento. Tal es el caso de algunos referentes que sonaron para algunos cargos pero aún no tienen destino, como Ramiro Marra, Darío Epstein, Ignacio Abuchdid y Patricia Boedo. Sin embargo, aún no hay nadie confirmado.

Los principales desafíos que tendrá Bausili en el Central

Sin dudas, uno de los principales desafíos que enfrentará el próximo presidente del BCRA será contener la pérdida de reservas, que actualmente se ubican en los u$s21.208 millones. Además, tendrá que atender el tema de de la deuda con los importadores, que ronda los u$s54.000 millones al día de hoy, de los cuales u$s43.000 millones corresponde a bienes y u$s11.000 millones, a servicios.

Asimismo, el tema de las Letras de Liquidez del Banco Central (Leliqs), del que mucho se habló en el último tiempo es otro elemento clave, aunque, ahora el total de los pasivos de la entidad está más repartido que antes porque los bancos dejaron de renovar las Leliq y se pasaron a instrumentos más cortos, como son los pases (letras a 1 día). Así, el stock de Leliqs cayó desde alrededor de los $20 billones hace unos diez días a los $4,8 billones este jueves, cuando se hizo la última licitación de estos instrumentos de la actual gestión, y el de pases ya superó los $15 billones, dado que se ubica en los $16,5 billones.

Y, desde ya, deberá trabajar en el control de la inflación junto al resto de los organismos, objetivo para el cual será clave la reconstrucción del valor de la moneda nacional. Sucede que el peso está cada día más devaluado respecto del dólar. El próximo Gobierno deberá definir su política monetaria y determinar si finalmente implementa o no la tan anunciada dolarización de Javier Milei.