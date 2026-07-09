Mora récord: qué bancos y provincias lanzaron planes para refinanciar deudas y aliviar a las familias

Ante el aumento de la morosidad en préstamos y tarjetas de crédito, bancos públicos y gobiernos provinciales ampliaron programas de refinanciación con tasas preferenciales, plazos más largos y líneas para consolidar deudas.

A nivel provincial, y algunas entidades lanzaron medidas para morigerar la deuda de las familias.

El incremento de la morosidad en préstamos personales y tarjetas de crédito comenzó a generar una respuesta coordinada de provincias y bancos públicos. Durante los primeros meses de 2026, distintas jurisdicciones lanzaron programas de refinanciación con tasas subsidiadas, mayores plazos de pago y esquemas de consolidación de deudas para ayudar a las familias a recuperar su capacidad financiera.

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La iniciativa más reciente corresponde a la Ciudad de Buenos Aires , donde la Legislatura aprobó el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal . El plan permitirá refinanciar deudas bancarias en mora originadas en préstamos personales y tarjetas de crédito mediante nuevas líneas con una tasa nominal anual máxima del 35% y un plazo mínimo de 24 cuotas . La asistencia alcanzará únicamente a deudas con entidades financieras reguladas por el Banco Central y no incluirá obligaciones con billeteras virtuales o prestamistas no bancarios.

Para acceder será necesario cumplir una serie de requisitos, entre ellos registrar atrasos de entre 60 y 180 días al 1° de junio, acreditar ingresos familiares inferiores a diez salarios mínimos, demostrar que las cuotas representan más del 30% de los ingresos y contar con al menos dos años de residencia en la Ciudad. La inscripción estará habilitada durante 60 días desde la entrada en vigencia de la ley.

En la provincia de Buenos Aires, el Banco Provincia mantiene vigente el programa "Ponete al día" , destinado a personas con deudas en mora hasta el 31 de mayo. La propuesta contempla reducción de tasas, extensión de plazos de hasta 72 meses y condiciones diferenciadas según el nivel de atraso y el perfil del cliente.

Para quienes presentan mora temprana, la tasa parte del 39% anual para los sectores de menores ingresos y llega al 50% para clientes que perciben haberes en la entidad. En casos de mora superior a los 90 días, la tasa puede descender hasta el 31% anual para personas consideradas sobreendeudadas.

Banco Nación amplió su programa

El Banco Nación también reforzó sus alternativas de refinanciación mediante el Programa de Regularización de Clientes en Situación de Morosidad.

La línea permite refinanciar deudas en pesos o ajustadas por UVA con plazos de hasta 120 meses. Para quienes cobran sus haberes en la entidad, la tasa nominal anual es del 12%, mientras que para el resto de los clientes asciende al 14%. Además, quienes perciben su salario en el banco pueden optar por un mecanismo que limita el crecimiento de las cuotas mediante el Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

El banco también mantiene vigentes programas de consolidación de deudas de hasta $100 millones y planes específicos para refinanciar saldos impagos de tarjetas de crédito.

La línea del BNA permite refinanciar deudas en pesos o ajustadas por UVA con plazos de hasta 120 meses.

Provincias que también implementaron programas

La respuesta frente al aumento del endeudamiento también se extendió al interior del país.

En Santa Fe, el Gobierno provincial lanzó el Plan de Protección de los Ingresos, destinado a trabajadores públicos, privados, jubilados y autónomos con descuentos en sus haberes por préstamos impagos. Según datos oficiales, uno de cada tres empleados públicos registra descuentos por créditos y miles superan niveles considerados críticos de endeudamiento.

En Corrientes, el programa "Corrientes Sostiene" prevé refinanciar deudas con tarjetas en 6 o 12 cuotas fijas, con una reducción de 29 puntos porcentuales respecto de las tasas habituales, alcanzando a unas 89.000 personas.

Por su parte, Misiones amplió un convenio con Banco Macro para ofrecer tasas bonificadas a empleados públicos, municipales, jubilados y pensionados en situación de mora, mientras que Córdoba, a través del Banco de Córdoba (Bancor), habilitó un esquema que permite unificar todas las deudas en un solo préstamo con plazos de hasta 60 meses.