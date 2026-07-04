Asfixia Financiera: el colapso del ingreso disponible y las altas tasas arrastran la morosidad a niveles récord

Los balances del sistema financiero argentino están emitiendo señales de alerta que ninguna narrativa de estabilización macroeconómica debería ignorar. Según los últimos reportes, la morosidad bancaria de las familias alcanzó un nuevo récord histórico del 12,1% en abril . La descomposición de este dato revela un escenario aún más crítico en las líneas de consumo directo: los préstamos personales registraron un nivel de incumplimiento del 14,9% , mientras que el atraso en tarjetas de crédito trepó al 12,5% . En su conjunto, el sistema financiero formal reporta un 7,3% de su cartera total con problemas de pago , consolidando una tendencia al deterioro institucional de los balances.

Este cuadro de situación trasciende la mera anécdota estadística para advertirnos sobre una dinámica regresiva de extrema gravedad operativa. Lejos de haber tocado un "techo" en marzo, como se estimaba desde el sector público, los datos preliminares de mayo elaborados por la consultora 1816 indican que la morosidad de los hogares habría continuado su escalada hasta el 12,7%. De confirmarse, estaríamos frente a 19 meses consecutivos de alza , quintuplicando el umbral del 2,5% registrado en octubre de 2024. Este fenómeno expone un umbral de estrés sistémico sobre las finanzas de los hogares, traccionado por dos vectores letales: una contracción asimétrica del ingreso disponible y un sostenimiento de tasas de interés que resultan confiscatorias en términos reales para el tomador de crédito.

Para comprender la magnitud de la insolvencia de los hogares, es imperativo abandonar la superficie del Índice de Precios al Consumidor (IPC) general y diseccionar la estructura del gasto. La consultora Equilibria aporta el dato clave: el ingreso disponible ha sufrido una pérdida real del 14,5% desde enero de 2023. Esta métrica no surge de un cálculo trivial, sino de la aplicación de la canasta de consumo de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/2018.

Existe una divergencia fundamental en la medición del bienestar. Si se utilizara la vieja estructura de la ENGHo 2004/2005 —como suele hacerse en estimaciones menos rigurosas— la caída del ingreso real parecería ser 7,4 puntos porcentuales menor. ¿Por qué esta diferencia es crítica? Porque la canasta actual refleja con mayor precisión el peso relativo de los servicios esenciales, que presentan una baja o nula elasticidad precio de la demanda.

Hoy, los aumentos más severos se concentran en gastos inflexibles. Un trabajador que reside en el conurbano bonaerense y viaja diariamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) h a enfrentado incrementos en el transporte que superan con creces la inflación promedio. Este sobrecosto actúa como un impuesto regresivo directo sobre su flujo de caja mensual . No es que el individuo elija consumir más transporte; es que el gasto inelástico desplaza al resto de su presupuesto, aniquilando el excedente que históricamente destinaba a honrar el servicio de su deuda.

La consultora Equilibria aporta el dato clave: el ingreso disponible ha sufrido una pérdida real del 14,5% desde enero de 2023.

Matemática de la insolvencia: El descalce entre ingresos y tasas

El segundo pilar de esta crisis es el profundo desacople entre las proyecciones nominales de la macroeconomía y el costo del apalancamiento minorista. Si bien los esfuerzos de normalización monetaria han logrado reducir las expectativas de inflación a un 30% para los próximos 12 meses —y las tasas pasivas han retrocedido desde los picos preelectorales del año pasado—, esta mejora no se ha trasladado al deudor.

En la actualidad, el Costo Financiero Total (CFT) de un préstamo personal o de la financiación vía tarjeta de crédito en entidades bancarias se mantiene rígidamente en los tres dígitos, fluctuando entre el 130% y el 150%. La situación en el circuito de entidades no financieras —que atiende a los deciles de menores ingresos, asumiendo mayor riesgo— es lisa y llanamente insostenible, con tasas que llegan a cuadriplicar esos valores y una mora que, previsiblemente, ya alcanza el 32,2%.

Desde la teoría económica, la insolvencia actual no es producto de una irresponsabilidad del consumidor, sino de una imposibilidad matemática. Si los ingresos de un hogar logran, en el mejor de los escenarios, acompañar la pauta inflacionaria del 30%, mantener un stock de deuda al 150% anual garantiza la ruina del patrimonio familiar.

Las responsabilidades de este spread usurario son concurrentes. Existe una política monetaria del Banco Central que fija un marco de referencia, pero también existe un spread bancario (la brecha entre tasas activas y pasivas) que busca blindar la rentabilidad de las entidades frente al riesgo creciente. Sin embargo, el principal distorsionador es el propio Estado (Nacional y Provincial). La carga impositiva sobre los préstamos —IVA sobre intereses, Ingresos Brutos, impuestos a los sellos— infla el CFT hasta niveles prohibitivos, convirtiendo al crédito en un canal encubierto de recaudación fiscal.

El efecto denominador y la trampa de la exclusión estructural

La reacción instintiva de los bancos frente a este panorama ha sido aplicar manuales de gestión de riesgo tradicionales: cerrar los grifos de nuevas originaciones y endurecer el scoring crediticio. No obstante, esta medida defensiva es exactamente lo que está retroalimentando el deterioro de sus indicadores a través del "efecto denominador".

Al no otorgar nuevos préstamos, la base total de la cartera activa (el denominador) se estanca o se reduce por la amortización de los créditos vigentes. Simultáneamente, los créditos en mora (el numerador) continúan acumulándose. El resultado estadístico es un salto exponencial en el ratio de morosidad, incluso si el volumen absoluto de nuevos incobrables comenzara a ceder.

Las externalidades sociales de esta dinámica son devastadoras. Hoy, más de 3,5 millones de personas figuran en el sistema como "Situación 5" (deudores irrecuperables), cifra que duplica los registros de hace apenas un año. Hablamos de millones de ciudadanos que han quedado financieramente marginados, expulsados del crédito formal y empujados hacia la marginalidad financiera de prestamistas no regulados, donde las condiciones son aún más predatorias.

Un cambio de paradigma necesario

En un contexto recesivo, el crédito al sector privado debería actuar como un mecanismo de suavización del consumo y un motor de recuperación. Sin embargo, bajo la estructura de costos actual, el crédito no solo no dinamiza la economía local, sino que la penaliza y asfixia.

La solución no provendrá espontáneamente del mercado financiero mientras las regulaciones y la presión fiscal se mantengan inalteradas. Es imperativo que el gobierno reconozca que su influencia excede el manejo de la tasa de política monetaria. La verdadera palanca de alivio inmediato reside en una poda drástica de la carga tributaria que recae sobre los créditos al consumo. Reducir los impuestos que componen el CFT no es un subsidio a los bancos, sino una política indispensable de saneamiento del balance de los hogares.

Si no se desarticula este esquema impositivo-financiero, la estabilización de los grandes agregados macroeconómicos terminará construyéndose sobre el cementerio de las finanzas familiares, transformando una crisis de liquidez temporal en un problema de insolvencia crónica que la economía argentina tardará en digerir.