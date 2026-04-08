Movimiento en el plazo fijo: así operan los principales bancos hoy, miércoles 8 de abril + Seguir en









Tasas actualizadas, diferencias entre entidades y qué tener en cuenta antes de invertir en un contexto donde los rendimientos siguen en revisión.

Cómo se encuentran los plazos fijos en Argentina, hoy 8 de abril. Depositphotos

El plazo fijo vuelve a meterse en la conversación diaria de los ahorristas. En un escenario económico que cambia rápido, las tasas que ofrecen los bancos se transforman en una referencia clave para quienes buscan resguardar pesos sin asumir demasiado riesgo.

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En los últimos meses, el comportamiento de los rendimientos mostró variaciones que obligan a mirar de cerca qué está ofreciendo cada entidad. No alcanza con elegir el banco de siempre, sino que conviene comparar, porque hay diferencias que, aunque parezcan chicas, impactan en el resultado final.

inversiones plazo fijo Depositphotos Al mismo tiempo, el contexto general suma incertidumbre. Inflación, decisiones del sistema financiero y expectativas del mercado juegan su partido. En ese combo, el plazo fijo sigue siendo una opción simple, aunque ya no tan lineal como hace un tiempo.

Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 8 de abril Según los datos informados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), las tasas nominales anuales (TNA) que ofrecen los principales bancos presentan cierta dispersión.

Los bancos más grandes suelen moverse en niveles similares, con tasas cercanas al promedio del sistema. En cambio, algunas entidades más chicas o digitales empujan un poco más arriba para captar depósitos, con propuestas que pueden marcar una diferencia de algunos puntos porcentuales.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito Estos son los porcentajes que ofrecen los principales bancos del país para este miércoles 8 de abril: Banco de la Nación Argentina : 21%

Banco Santander : 20%

Banco Galicia : 19,5%

Banco de la Provincia de Buenos Aires : 23%

BBVA : 22%

Banco Macro : 24%

Banco Credicoop : 21%

ICBC : 22,5%

Banco Ciudad: 20%

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