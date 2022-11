Cada vez más mujeres sienten que no son remuneradas justamente.

empleo-oficina.jpg freepik.es

El 71% de los hombres y el 72% de las mujeres consideran que la recompensa económica es importante, sin embargo, cuando se les preguntó si este factor está realmente presente en su entorno laboral, la dispersión de resultados entre las respuestas de hombres y mujeres fue significativa.

“Las mujeres siguen enfrentando obstáculos sistémicos a la hora de trabajar, produciendo así una pérdida de poder. Los líderes empresariales que quieran corregir esto no necesitan reinventar el esquema; tal como lo demuestra el informe, mujeres y hombres valoran los mismos atributos, por ende, las empresas sólo tienen que asegurarse de que esos atributos se distribuyan de forma equitativa, sin diferencias de género”, comentó Karin Reise, socia de PwC Argentina líder de Inclusión y Diversidad.

Mujeres empleos IT techie.jpg Gentileza: El País

Los mayores puntos de diferencia son:

Recibir una compensación económica justa : un 34% más de mujeres que hombres refieren que no lo experimenta en la práctica.

: un que hombres refieren que en la práctica. Autonomía laboral: un 27% más de mujeres que hombres revelan que no pueden administrar su carrera laboral en el tiempo y un 22% más dice que no logran elegir dónde y cómo trabajar.

un que hombres revelan que en el tiempo y un 22% más dice que no logran elegir dónde y cómo trabajar. Satisfacción laboral: 20% más de mujeres que de hombres encuestados señalaron que no están contentas con su trabajo actual.

que de hombres encuestados señalaron que Poder para tomar decisiones: la encuesta revela que un 19% más de mujeres que de hombres siente que su opinión no es tomada en cuenta en el trabajo.

“Si algo ha enseñado la Gran Renuncia a los empresarios es no dar por sentado que sus colaboradores no estarán ahí para siempre, aun así, muchas empresas corren el riesgo de hacer exactamente eso, ya sea por no prestar atención a los talentos calificados por no brindarles apoyo a quienes buscan una realización profesional o por perder oportunidades de generar confianza que conduce a resultados positivos a nivel personal, profesional y social”, concluyó Karin Reise.