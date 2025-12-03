Navidad 2025: 3 de cada 4 argentinos esperará a las promociones y descuentos para hacer las compras + Seguir en









Un informe reveló la variación de precios entre los principales productos que se compran para las fiestas.

El comportamiento de los argentinos ante las compras navideñas. Foto: Pixabay

El 74% de los argentinos prioriza promociones y descuentos al realizar sus compras navideñas, según reveló una encuesta nacional sobre hábitos de consumo para fin de año. Mientras tanto, el 9% busca financiamiento en cuotas y el 7% aprovecha beneficios por pago con débito o QR.

Por otra parte, la decoración navideña registra un aumento interanual del 12%, mientras que el incremento en la canasta alcanza el 27%. El relevamiento, llevado a cabo por Focus Market, arrojó que en materia de forma de pago, el 61% financia sus compras con tarjeta de crédito, el 16% aguarda el cobro del aguinaldo y el 12% utiliza rendimientos de cuentas remuneradas.

Sin embargo, un punto que se destacó además de las promociones y los métodos de pago fue que los compradores se centran en el corto plazo; el 44% las inicia una semana antes, el 27% un mes antes y el 21% espera al fin de semana previo a las fiestas.

Variación de precios en productos navideños En lo que respecta a la decoración, se identificaron grandes diferencias en los precios. Los productos que lideran los incrementos son los pesebres de nueve piezas (+28%), los juegos de luces cálidas LED (+27%) y las guirnaldas verdes (+18%); por su parte, las coronas navideñas (-17%) y los sets de 24 adornos (-29%) se abarataron respecto del año pasado.

P18 - Depositphotos_41_opt.jpeg Precios. Decoración navideña, el pan dulce, el turrón y las bebidas como la sidra aumentaron considerablemente. Por otra parte, el estudio analizó 20 artículos tradicionales de las fiestas, y se identificó que dos de tres que más aumentaron son productos importados. La torta española de frutos secos (+47%), el pan dulce con frutas (+44%) y el turrón blando de almendra (+38%) registran mayores subas, mientras que el pan dulce con chips de chocolate (+9%), las garrapiñadas de maní (+7%) y el champagne (+1%) fueron los que mostraron menor variación.

Las diferencias entre precios se explican por la presencia de productos importados y por los movimientos en la oferta. En ese sentido, los artículos de origen externo mostraron mayor sensibilidad al tipo de cambio y a la disponibilidad de stock, mientras que otros precios se moderaron por la apertura del mercado. Damián Di Pace, director de Focus Market, analizó: “El foco de los consumidores en promociones y financiamiento muestra un mercado más maduro y competitivo. Las estrategias comerciales que ofrecen descuentos atractivos y planes de pago accesibles serán clave para dinamizar las ventas y aprovechar el espíritu de las fiestas sin perder de vista la realidad económica”. Asimismo, destacó como positivo que algunas categorías se mantengan por debajo de la inflación promedio, ya que "podría favorecer una temporada con mayor accesibilidad para los consumidores".

