Negocios & empresas

Por otro lado, se encuentra el pegamento flexible, ideal para grandes piezas, losa radiante, piso sobre piso y fachada vertical, y por último la pastina para cerámicos y porcelanatos. Se trata de un mortero cementicio, de altas prestaciones, modificado con polímeros, para el relleno de juntas de hasta 6mm, tanto para interiores como exteriores de pisos y revestimientos de todo tipo. Estos tres productos se pueden adquirir en la Red Disensa y demás corralones.

Doña Paula Rosé, con imagen renovada

A la vanguardia en las tendencias mundiales del vino, Doña Paula lanza una atractiva y novedosa propuesta: el primer rosado de la temporada en la Argentina con su renovado diseño, Doña Paula Rosé cosecha 2020. Este vino, elaborado en base a Malbec proveniente de la finca El Alto, Ugarteche, Luján de Cuyo, se caracteriza por su marcado perfil aromático y muy buena acidez. Precisamente con esta cosecha se da paso a un completo cambio en su empaque e imagen, apoyando la frescura del vino con un look acorde y que destaca por su innovador diseño y colores, mostrando una propuesta distintiva.

Enfrentar la pandemia con innovación

Decréditos tuvo la visión de adelantarse a los acontecimientos e ir por más: hace unos tres años inició un proceso profundo de transformación digital que puso a todo su equipo de trabajo en una posición de privilegio respecto del mercado en general. Ya fueron más de 2.000 agencias que participaron de los encuentros online generados por Decréditos. Una forma exitosa de no perder el vínculo en estos tiempos de distanciamiento social y preventivo. Bajo el lema “Separados, pero más unidos que nunca”, la empresa dedicada a la financiación de autos enfrentó con resiliencia esta pandemia que está cambiando al mundo. Y la respuesta del sector fue instantánea; agencieros de todo el país reclamaron su lugar en forma inmediata para no quedar afuera de algo que está revolucionando el mercado de la comercialización de autos, especialmente en el segmento de usados. Cada participante no sólo disfrutó de un show de humor a cargo de Eber Ludueña sino que recibió dos vinos de regalo en su domicilio para realizar una degustación on line y acceder a productos exclusivos.

Santander: Premio Emprendedor X

Santander Universidades realizó el lanzamiento de la nueva edición del Premio Emprendedor X, una competencia de planes de negocio que tiene como objetivo fomentar la cultura emprendedora entre estudiantes universitarios y jóvenes profesionales. Esta edición del concurso, que forma parte de la oferta local de programas que el Banco tiene disponible a través de la plataforma Santander X para el ecosistema emprendedor, presenta algunas novedades respecto de las ediciones anteriores. Los premios serán de $500.000, $300.000 y $200.000, incrementando sustancialmente el aporte económico a los proyectos que se postularon y reforzando el compromiso de apoyo del Banco a los emprendedores. Adicionalmente se otorgará un Premio Women, un estímulo que busca reconocer a aquellas emprendedoras del sector tecnológico que posean un proyecto direccionado a Ciencia, Tecnología, Ingeniería o Matemática. La ganadora recibirá una beca para realizar un curso online a elección de Marketing Digital, Data Analytics o Full Stack, dictado por Digital House. El curso seleccionado iniciará el primer trimestre de 2021 y su duración será de 6 meses. Hay tiempo hasta el 2 de octubre para inscribirse.

Charla Online de Fundación ICBC

La Fundación ICBC brindará el jueves 3 de septiembre a las 11.30 una charla online sobre “China y la Nueva Ruta de la Seda”, a cargo de Mariano Turzi, PhD en Estudios Internacionales y consultor en riesgo político y comunicación. En la charla se disertará sobre la iniciativa china de “La Franja y La Ruta”, la cual busca revivir la antigua Ruta de la Seda mediante un plan de inversiones en infraestructura. Además, se analizará sus implicancias para la globalización y el comercio internacional. La actividad comenzará a las 11.30 y podrá verse por Zoom o en vivo a través del canal de YouTube de la Fundación.

Muy buena recaudación de CÁritas

Cáritas Argentina presentó el informe de recaudación de la Colecta Anual 2020, realizada en junio pasado y que, por primera vez en la historia, debió basar su estrategia en plataformas digitales. A pesar de las restricciones impuestas por la cuarentena que mantiene cerrados muchos templos del país, la recolección de donativos superó en un 8,58% la del año pasado, llegando a los $126.165.558.

La Colecta Anual es la principal fuente de recaudación de Cáritas y con ella se financian las principales actividades del año en todo el país.

Con las donaciones se sostienen y desarrollan numerosos programas en educación, primera infancia, economía social y solidaria, autoconstrucción de viviendas, adicciones, asesorías legales, asistencia sanitaria y ayuda inmediata ante situaciones de pobreza o emergencias climáticas.

Garantizar lidera financiamiento Pyme

Las Obligaciones Negociables (ON) Simples continúan ganando terreno en el financiamiento pyme, permitiendo a cada empresa acceder a créditos con montos y plazos específicos. La mitad de las operaciones que se realizaron con este instrumento fue llevada a cabo gracias al respaldo de Garantizar, convirtiéndose así en la SGR con más avales en este tipo de operatorias.

En los primeros siete meses del año, el financiamiento en el mercado de capitales tuvo un crecimiento del 75%, con un acumulado de casi $370.000 millones, según informó la Comisión Nacional de Valores (CNV). En ese marco, las ON Simples representan casi el 80% de las operaciones.

Garantizar, en conjunto con el Fondo de Garantías del Chaco (FOGACH), realizó en las últimas semanas las dos primeras colocaciones del año de ON Simples. La primera operación fue por un monto nominal de $15 millones, mientras que la segunda alcanzó los $25 millones.

En ambos casos, los plazos de amortización se extendieron a 48 meses.

Campaña “No más ciberbullying"

Movistar, con el apoyo de Faro Digital, presenta la campaña “No Más Ciberbullying” para seguir generando conciencia sobre el uso responsable de la tecnología y reafirmar su compromiso en la construcción de la Ciudadanía Digital. Durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, la conectividad creció más del 35%. Tanto la educación como el esparcimiento se vieron enfrentados a cambios sin precedentes. Donde en muchos casos las clases y los juegos se realizan de manera virtual generando que niñas, niños y adolescentes se encuentren más tiempo frente a diferentes pantallas.

Por eso, desde Movistar es fundamental abordar la problemática del Ciberbullying y sus consecuencias a largo tiempo, entendiéndolo como el hostigamiento sistemático y sostenido entre niñas, niños y adolescentes en edad escolar a través de dispositivos digitales. En este contexto se vuelve fundamental el fortalecimiento de la Ciudadanía Digital para dar respuesta a uno de los mayores desafíos de los adultos responsables frente al uso de la tecnología: acompañar a los jóvenes en este ecosistema y promover el uso seguro y responsable entre ellos.