Fabricante de neumáticos tuvo que frenar la producción porque un bloqueo gremial hizo colapsar el depósito

Hoy, el panorama es peor. Por ejemplo, la planta de Pirelli en la localidad de Merlo tuvo que parar debido a que, desde hace días, los sindicalistas, apostados en la entrada del establecimiento, deciden qué y quienes pueden entrar.

Pese a ese bloqueo, la planta siguió produciendo con los insumos en stock. Sin embargo, esta mañana la planta tuvo que parar la actividad por un motivo insólito: como el gremio no deja salir los neumáticos fabricados, no hay lugar físico en esa fábrica para seguir almacenando productos. Es decir, la parálisis de la fábrica no se produjo por falta de insumos sino porque no hay lugar para guardar los producido. Se estima que hay más de 50.000 neumáticos abarrotando los depósitos de ese establecimiento.

Esto sucede en un contexto, como explicó Madanes Quintanilla, que los precios de las cubiertas son exorbitantes por la escasez de neumáticos y mientras las terminales automotrices no tienen garantizada su provisión.

Para los trabajadores, la consecuencia de la suspensión de la producción implicará que no cobren la jornada laboral.

El conflicto entre los fabricantes de neumáticos y el sindicato que representa a los trabajadores entró en una etapa de incertidumbre esta semana tras el fracaso de la reunión que mantuvieron las partes en el Ministerio de Trabajo.

Ante esta situación, integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) volvieron a bloquear los ingresos a las plantas.

El tema es delicado debido a que peligra el suministro de productos a automotrices. Si bien estas plantas estuvieron produciendo esta semana, la actividad estuvo restringida por asambleas del gremio.

En las terminales siguen de cerca la negociación ya que el stock de cubiertas está al límite. De hecho, hace unas semanas, Nissan y Renault tuvieron que paralizar la producción de pickups en Córdoba por falta de productos.

El gremio rechazó la propuesta un aumento del 16% en concepto de revisión del quinto tramo de ajuste salarial acordado por paritaria por el período 2021/2022 más un bono trimestral por un monto a definir sujeto a diferentes pautas. Con ese incremento, la mejora acumulada de 66%.

También está en discusión cambios en régimen de trabajo para los fines de semana, ya que la actividad está teniendo un pico de demanda.

Toda esta negociación se está llevando a cabo de un clima de tensión que, entre otras cosas, generó denuncias por parte de la parte empresaria por agresiones por parte de integrante del gremio a directivos de algunas de estas compañías y la ocupación ilegal de las instalaciones.

Las tres empresas firmaron un comunicado señalando que, ante el nuevo rechazo gremial, quitaban el ofrecimiento del bono trimestral, se limitaban al ofrecimiento del reajuste del 16% y a comenzar a discutir la paritaria 2022/2023.

El SUTNA comunicó a sus afiliados el rechazo a la propuesta empresaria y adelantó que el lunes próximo se realizaría una nueva reunión en el Ministerio.