Nuevos billetes: ¿qué pasará en el gobierno de Javier Milei con los que quedaron sin emitir?

Los nuevos billetes menores a $1.000 no salieron aún a la calle.

Sin embargo, según pudo saber Ámbito , aunque los contratos para su producción están firmados, Casa de Moneda Argentina (CMA) no tiene aún la orden de imprimir los más chicos de la familia, por lo que todo indicaría que no se va a sacar ninguno menor a $1.000 por el momento.

¿Apostará por los nuevos billetes reformulados?

“La denominación la marca el BCRA y CMA imprime según su pedido. Ellos son los que deciden qué es lo que se hace”, informa una fuente experta en el tema al respecto. Detalla, asimismo, que un billete nuevo tarda entre seis y nueve meses en nacer. Esto involucra el proceso de diseño, armado de medidas de seguridad, impresión y salida a la calle.

Ese recorrido lo cumplieron el nuevo de $1.000 de San Martín y el de $2.000 de Grierson y Carrillo, pero los demás de la nueva familia no pasaron, por el momento de la etapa de diseño. Así, se abre la duda respecto de qué sucederá con la llegada del nuevo gobierno.

Una posibilidad es que se capitalice todo el trabajo realizado hasta ahora y que, por ejemplo, “al de $500 se le agregue un cero y salga como uno de $5.000” o puede ser que el de $200 se convierta en otro billete (de $10.000 o $20.000). En tanto, parece menos probable que sobreviva el nuevo diseño del de $100 porque tiene la imagen de Eva Perón.

Nuevo billete de 2.000.jpg

De hecho, al parecer, el de Carrillo y Grierson iba a ser de $5.000 en un inicio, pero luego cambió y se convirtió en el de $2.000. O sea que no es una posibilidad descabellada. “Si BCRA le pide a CMA que cambie las denominaciones y se reformula el diseño, se puede hacer”, comenta un experto en el tema.

¿Milei irá por los próceres de otro palo?

Pero otra posibilidad es que se descarten definitivamente esos diseños y se retomes los animales o se elijan otros próceres. De hecho, según pudo saber este medio, "también hay una idea de sacar unos nuevos con la imagen de Juan Bautista Alberdi", que es un referente muy reconocido por el partido de Javier Milei, La Libertad Avanza.

Milei anunció que planea frenar la emisión de pesos

Por otro lado, uno de los temas que deberá definir el reemplazante Miguel Pesce en BCRA será cómo continuará su política de emisión monetaria, uno de los puntos que los economistas identifican con una de las causas más significativas de la inflación. Durante la actual gestión de gobierno, se imprimieron unos 4.000 millones de papeles monetarios nuevos (alrededor del 80% de los que había en circulación al inicio del mandato de Alberto Fernández).

Gran parte del fuerte caudal de nuevos billetes que se sumó en estos cuatro años responde a la fuerte inflación combinada con una negativa oficial a sacar papeles de mayor denominación que los de $2.000. Eso obliga a una mayor emisión por parte de Casa de Moneda a pedido del BCRA y genera múltiples reclamos de los bancos, que se quejan de los mayores costos de logística que trae la decisión de no sacar los de $5.000 o $10.000 y también denuncian un fuerte desgaste de los cajeros como consecuencia de esa medida.

En la City, los economistas no descartan que la nueva gestión escuche estos reclamos y acceda a sacar billetes de $5.000, $10.000 y $20.000 en el corto o mediano plazo. Sin embargo, esto debería hacerse reemplazando los más chicos por esos más grandes (con un proceso de recambio) y no sumándolos a la base ya existente, dado que otra de las promesas de campaña fue que no emitirá más pesos.