Pablo Quirno: "Queremos generar seguridad jurídica y sacar al Estado de los lugares del sector privado"

"Desde el Ministerio de Economía trabajamos fuerte en reforzar la credibilidad y sabíamos que lo teníamos que hacer con hechos, no con palabras. Para eso, hicimos los deberes y diseñamos un plan de manera tal de tener resultados rápidos, principalmente, en materia de de resultado fiscal", dijo Quirno en el marco del 17° Seminario Internacional de de Seguros de Vida y Retiro, que organizó AVIRA, la entidad que nuclea a las empresas del sector.

En el auditorio del NH Hotel, de la Ciudad de Buenos Aires, Quirno aseguró que uno de los temas que detectaron en ese camino es que no podían depender del Congreso porque eso iba a demorar los resultados. Por eso, se apuraron a tomar las medidas que pudieran desde el Ejecutivo. "Mostramos datos rápidos y, a principios de febrero, superávit fiscal", celebró.

Quirno aseguró el Gobierno trabaja en "dar previsibilidad, cumpliendo con la palabra y demostrando con hechos lo que venimos a hacer" y enfatizó que están "tratando de generar seguridad jurídica".

"Tenemos un plan trazado que está siendo ejecutado paso a paso para darles previsibilidad a los privados. Avanzamos en el pago de la deuda de los importadores, terminamos con el déficit cuasifiscal, Y aseguró que todo esto está permitiendo avanzar en una reducción de la inflación", diagnosticó.

Por otro lado, dijo que es inédito para Argentina tener superávit fiscal sin estar en default y aseguró que "no estamos conformes con este superávit financiero, sino que el objetivo es seguir mejorando la macroeconomía y lograr bajar impuestos hacia adelante para que el sector privado pueda generar inversiones".

Pablo Quirno se comprometió a bajar impuestos y habló del cepo

Así, confirmó a un auditorio lleno de representantes de la industria del seguro que lo que buscan es "que las condiciones sean positivas para todos lo sectores" y resaltó que es necesario que logremos generar las condiciones para seguir bajando impuestos.

Enfatizó que están haciendo un camino de estabilización de la macro y que trabajan "para levantar el cepo lo antes posible", pero aclaró que no es urgente en la medida en que estén seguros de que no corren riesgos que no queremos correr cuando lo hagamos.

Ustedes son un instrumento central para el desarrollo del mercado de capitales. todos tenemos que entender que somos responsables de defender el orden macro que hemos logrado. Todos tenemos que comprar ese compromiso. tenemos una oportunidad histórica. tenemos el apoyo del presidente. queremos generar la seguridad jurídica necesaria.