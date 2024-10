Pagos con QR: la pelea entre Mercado Pago y las billeteras virtuales se traslada a los subtes

¿Llegan las demás empresas a implementar el sistema en diciembre?

Al día de hoy, las fintech no se muestran muy esperanzadas con llegar a fin de año para la implementación del sistema. "Por el momento no contamos con la documentación técnica, por lo que no podemos saber que implicancias reales de desarrollo tiene, pero diría que es muy difícil. No lo veo realista", advirtieron desde una compañía. A pesar de que no sería una práctica monopólica, desde la billetera añadieron que Mercado Pago tendría "una ventaja importante".