Paolo Rocca expresó "optimismo respecto de la Argentina" y anticipó la llegada de inversiones

El CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca , expresó su optimismo respecto al futuro del país y consideró que a partir del resultado electoral, con una victoria contundente de La Libertad Avanza , se va a "estimular el nivel de actividad en el sector energético".

Durante su exposición en la presentación de resultados trimestrales de Tenaris, el empresario sostuvo: “Somos optimistas respecto de la Argentina. Estas elecciones han sido un punto de inflexión para estimular el nivel de actividad en el sector energético , y no solo en el sector energético”.

En ese sentido, advirtió que los comicios cambiaron "la percepción de los inversores sobre el futuro, la sostenibilidad y la capacidad de continuar con el plan de transformación del país por parte de la administración actual”.

A su vez, también señaló que a partir de ahora el Presidente tiene un mayor margen de maniobra para llevar adelante las reformas que tiene programadas para la segunda parte de su gestión. En este marco, Rocca consideró que tanto la elección como el apoyo del gobierno de Estados Unidos "modifica la percepción y la visión de la comunidad financiera".

El empresario destacó que este cambio en las expectativas ya generó un giro en el mundo financiero: "Ha habido un aumento muy importante en el nivel del mercado accionario, del orden del 30%. También se produjo una reducción sustancial del riesgo país, de casi 400 puntos básicos, algo que no había sido previsto ni anticipado por el mercado. Esto es importante porque ha cambiado también la disposición de los operadores financieros a apoyar iniciativas y negocios en la Argentina”, sostuvo.

De esta manera, Rocca anticipó que los proyectos de desarrollo tendrán un mayor acceso a financiamiento y, a partir de esta mejora, "se estimulará el nivel de inversión". "En los últimos seis meses las restricciones financieras fueron un factor que condicionó las decisiones sobre nuevos proyectos importantes que podrían desarrollarse en los próximos dos, tres o cuatro años”, analizó.

“Esperamos que, gradualmente, haya un aumento de la inversión en el desarrollo de los activos en Vaca Muerta, así como un impulso a los proyectos de largo plazo. Un ejemplo podría ser el proyecto de GNL de ENI (la compañía italiana de energía). Si miramos hacia el primer trimestre, anticipamos un aumento en la cantidad de equipos de perforación operando en el país. Gradualmente veremos posiblemente más actividad durante 2026 y 2027, cuando comiencen a avanzar reformas más sustanciales”, concluyó el empresario.