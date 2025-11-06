Para aprovechar: cómo comprar vuelos en dólares y en cuotas para las vacaciones de verano







Una nueva oferta permite pagar vuelos internacionales en dólares, cuotas sin interés y con descuentos.

Aprovechar el dólar antes de que suba: vuelos al exterior en cuotas sin interés y con descuentos, una opción clave para viajar en verano. Depositphotos

Con el valor del dólar en el centro de todas las decisiones de viaje, encontrar una oportunidad para comprar pasajes a buen precio se volvió prioridad. Las agencias y aerolíneas lanzaron propuestas para que planificar vacaciones en el exterior resulte más accesible.

Ahora es posible acceder a vuelos internacionales con descuentos y financiación en cuotas sin interés, lo que representa una ventaja importante frente a la suba de precios proyectada para el verano. La clave está en saber cuándo y cómo aprovechar estas opciones.

viajes El dólar presiona pero una promo ofrece pasajes con rebajas y cuotas sin interés, ideal para asegurar vacaciones sin romper el presupuesto. Pixabay La oferta que es furor para planificar tus vacaciones en dólares Una de las promociones más atractivas es de Despegar.com con pasajes en dólares con hasta 20 % de descuento y la posibilidad de pagarlos en tres o seis cuotas sin recargo. La acción busca incentivar la compra anticipada para destinos muy demandados.

Miami, Madrid, Cancún y Rio de Janeiro encabezan la lista de los más elegidos. La estrategia apunta a anticiparse al alza habitual de diciembre y enero, permitiendo a los viajeros congelar el precio antes de que el valor del dólar o los impuestos impacten de lleno.

Desde las plataformas de viajes remarcan que estas acciones están pensadas para un público que prioriza el ahorro y valora poder planificar con tiempo. Además, la modalidad en cuotas se vuelve una herramienta clave para quienes buscan distribuir el gasto.

Laura Amorós, Gerente Senior de Marketing de Despegar Argentina, remarca que esta es una de las pocas alternativas viables para acceder a vuelos internacionales sin romper el presupuesto. Con fechas flexibles y destinos variados, muchos argentinos ya cerraron sus vacaciones con esta modalidad.

