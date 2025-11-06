Vecinos denuncian el envenenamiento de crías de carpincho en Nordelta y piden que intervenga la Justicia







Distintas agrupaciones que protegen a la fauna advirtieron que se retomaron desmontes y se registran nuevas desapariciones de crías.

Los dueños e inquilinos demostraron preocupación por el levantamiento de las medidas cautelares que frenaban obras, intervenciones y fumigaciones en Nordelta.

Vecinos denunciaron casos de envenenamiento a carpinchos en la zona de Nordelta y piden que intervenga la Justicia. Existe una resolución de la jueza María Paula Venere, quien revocó una serie de medidas cautelares que favorecían el desarrollo de la especie en su lugar de origen.

Sin embargo, los dueños e inquilinos demostraron preocupación por el levantamiento de las medidas cautelares que frenaban obras, intervenciones y fumigaciones en la zona, al encontrar crías de carpinchos que podrían haber sido envenenadas y desaparición de las mismas sin información oficial que explique lo ocurrido. “Seguimos viendo cada vez menos manadas y menos bebés”, expresaron en un mensaje remitido a este medio.

Los vecinos denunciaron que se “dejó a los carpinchos y a toda la fauna de Nordelta en peligro porque las obras se retomaron a toda velocidad y los violentos tomaron impulso sintiendo que esto los habilita para el maltrato”. Debido a esto, solicitaron que la Cámara intervenga y haga lugar a las cautelares: “No son ni más ni menos que cuidar la vida de los carpinchitos que están naciendo en esta época”.

carpinchos Carpinchos en Nordelta. Decisión judicial de María Paula Venere La jueza María Paula Venere, titular del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de San Isidro, resolvió revocar tres medidas que fueron dictadas por el juez Guillermo Ottaviano: la suspensión de obras o actividades que alteraran los humedales, la prohibición de métodos de control poblacional como castración química o inyecciones y la prohibición de fumigaciones que afectaran el ambiente del Delta del Paraná.

La jueza afirmó que su decisión fue tomada ya que mantener las cautelares implicaría “adoptar un criterio antagónico al proceso de trabajo conjunto y coordinado que desarrolla en la causa original".

Temas carpincho

Nordelta

Justicia