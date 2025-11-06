China logra la primera observación cercana del cometa 3I/Atlas: qué detectó

Según comunicó el organismo a través de sus redes sociales, la cámara de alta resolución de la nave consiguió registrar el objeto cuando se encontraba a unos 30 millones de kilómetros de distancia.

La sonda china Tianwen-1 logró observar por primera vez un objeto interestelar desde la órbita de Marte , luego de captar imágenes del cometa 3I/Atlas , según informó este jueves la Administración Nacional del Espacio de China (CNSA).

Según comunicó el organismo a través de sus redes sociales, la cámara de alta resolución de la nave consiguió registrar el objeto cuando se encontraba a unos 30 millones de kilómetros de distancia . De esta manera, se convirtió en uno de los artefactos más próximos en ser observados hasta la fecha.

Las imágenes muestran con claridad las características del objeto, con un núcleo rodeado por una coma de varios miles de kilómetros de diámetro.

Liu Jianjun , diseñador jefe del sistema de aplicaciones terrestres de la misión, aseguró que la Tianwen-1 captó imágenes del cometa entre el 1 y el 4 de octubre, a partir de las cuales se elaboró una animación que muestra con detalle su trayectoria.

La CNSA explicó que la observación del cometa fue " extremadamente compleja " debido a que es entre 10.000 y 100.000 veces menos luminoso que la superficie de Marte, por lo que la captura exigió al máximo las capacidades ópticas de la cámara de alta resolución de la nave. Además, otro factor que complicó fue su alta velocidad relativa, de unos 86 kilómetros por segundo respecto a la sonda.

El logro servirá como ensayo técnico para la misión Tianwen-2, que explorará asteroides cercanos a la Tierra.

Qué es el cometa 3I/Atlas

El 1 de julio de 2025, el telescopio de sondeo Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS) en Río Hurtado, Chile, financiado por la NASA, detectó un objeto interestelar de entre 20 y 30 kilómetros: el cometa 3I/ATLAS. Desde que fue detectado llamó la atención de los investigadores.

El cometa 3I/Atlas, proviene desde el exterior de nuestro sistema y su trayectoria fue calificada como hiperbólica por los científicos. El objeto posee un núcleo helado y una coma, una nube brillante de gas y polvo que lo rodea.