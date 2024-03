Para Javier Milei, las promociones omiten baja de la inflación: qué dice el INDEC y cómo influyen en el IPC

El ministro también posteó un video de góndolas en el que los precios aparecen con diferentes promociones y aseguró: "A muchas empresas les pasó que pricearon (pusieron precios) sus productos esperando un escenario catástrofe que no se materializó. Hoy tienen precios de lista muy altos que la gente no convalida mayormente y que ya han empezado a bajarlos, pero vía promociones , del tipo 60% de descuento en la segunda unidad o hasta 2x1".

Al respecto, el titular del Palacio de Hacienda precisó que "estos descuentos, si bien no los capta el INDEC por su modalidad lógica de medición por unidad, son una clara señal de desaceleración inflacionaria".

En el mismo sentido, se pronunció el presidente Javier Milei, señalando en una entrevista televisiva: "Las empresas subieron los precios muy fuerte y ahora corrigen con el 3x2 o 2x1. Entonces te queda marcado el precio (de lista) cuando en realidad está bajando". Por lo que consideró que "si corrige por este efecto, la inflación está de un dígito".

Los supermercadistas, por su parte, sostienen que las promociones y descuentos no son responsabilidad de las cadenas sino de la industria.

Cómo mide el INDEC las promociones

El economista Gabriel Caamaño de Consultora Ledesma desmintió que el INDEC no mida las promociones. "Las promociones en cuestión, que son un mecanismo de discriminación de precios, están hace más de una década. No es algo nuevo. Y no es cierto que el INDEC no las mida. Depende de cómo esté armada la promoción", explicó desde sus redes.

El experto aclaró que el INDEC mide el precio que se paga por los artículos y chequea que estén disponibles, en varios lugares todos los días. Y para demostrar que así es el mecanismo posteó el documento del organismo que explica como se toma el precio de los productos.