Empresas de colectivos del AMBA recortarán frecuencias desde este miércoles por la suba del gasoil

Las cámaras empresarias advirtieron que reducirán servicios por el fuerte aumento del combustible y reclamaron una respuesta urgente para evitar que la operación entre en crisis.

Reduce la frecuencia de los colectivos del AMBA por la suba del gasoil.

Las empresas de colectivos de jurisdicción nacional y provincial del AMBA anunciaron que desde este miércoles 1 de abril reducirán la frecuencia de los servicios debido al fuerte incremento del gasoil y a la falta de actualización de esos costos por parte de las autoridades.

La medida, comunicada por las principales cámaras empresarias del transporte automotor , responde a la imposibilidad de sostener los niveles habituales de prestación con los ingresos actuales , en un contexto marcado por la suba del combustible y la ausencia de respuestas oficiales a los reclamos que, según señalaron, fueron presentados con anticipación.

Las cifras oficiales muestran que los combustibles aumentaron entre un 18% y un 20% en las últimas semanas , impulsados por el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán .

Con la última actualización, en las estaciones de servicio de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) , el litro de nafta súper pasó a costar $1.999 . En paralelo, la nafta premium trepó a $2.223 por litro , mientras que el gasoil se ubicó en $2.099 y el gasoil premium alcanzó los $2.259 .

Según confirmaron fuentes del sector a Ámbito, el recorte será establecido por cada empresa, aunque " seguramente sea en los horarios de menor demanda". Además, aseveraron a este medio que AAETA no se pliega a la medida.

En el comunicado, las empresas remarcaron que la operación del sistema “se encuentra en serio riesgo” y advirtieron que, sin una solución inmediata, será cada vez más difícil garantizar la normal prestación del servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Las transportistas lamentaron los inconvenientes que la reducción de frecuencias pueda ocasionar a los pasajeros y pidieron comprensión a los usuarios, al tiempo que reiteraron el pedido urgente a las autoridades para que reconozcan el aumento de costos y adopten medidas que permitan sostener el funcionamiento del sistema.

El documento lleva la firma de la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (CEUTUPBA), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA).

La decisión llega en medio de una nueva escalada en los costos del transporte, con aumentos recientes tanto en el precio del gasoil como en las tarifas del boleto en el AMBA, factores que vuelven a tensionar el esquema de subsidios y financiamiento del sector.