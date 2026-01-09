Para J.P. Morgan, las reformas estructurales de Javier Milei impulsarán la inversión en la Argentina + Seguir en









El banco destacó los factores que pueden ayudar a acelerar ese crecimiento, aunque advirtió sobre las dificultades que se le presentan al país para lograrlo.

El banco compartió un informe donde analiza el tercer trimestre de 2025 en materia de inversión.

Un informe especial de J.P. Morgan indicó que la inversión en Argentina alcanzó el 20,4% del PBI en el tercer trimestre de 2025, impulsada por la desregulación y las reformas estructurales que llevó a cabo el Gobierno de Javier Milei.

De esa forma, se mantiene en niveles elevados en perspectiva histórica, comparado con la salida de la convertibilidad. En esa línea, el banco señaló que el país atraviesa una fase de recuperación del gasto en capital tras años de estancamiento, incluso con la obra pública frenada debido a las políticas libertarias. Sin embargo, para este resultado se destacó el dinamismo proveniente de la inversión en maquinaria, equipos y activos de transporte,

A pesar de que los mercados financieros ponen el ojo en la estabilidad macroeconómica, el gigante de Wall Street aseguró que “un impulso microeconómico crucial —aunque subestimado— ya está en marcha”, lo que sienta las bases para una reactivación.

“El sello distintivo de la administración Milei ha sido la vigorosa búsqueda de la desregulación y de reformas estructurales amplias, diseñadas para liberar el potencial de crecimiento latente de la Argentina”, reza el escrito de la corporación. Asimismo, recordó que el rebote en “V” iniciado en el segundo trimestre de 2024 se vio interrumpido por una serie de shocks de política económica, entre ellos las tensiones cambiarias asociadas al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y condiciones monetarias bajo medidas restrictivas por un largo período de tiempo.

argentina eeuu morgan Imagen creada con IA La inversión argentina según J.P. Morgan, en números Con respecto al tercer trimestre del 2025, la inversión fija se ubicó casi 9% por encima del promedio de 2004–2024 y 2% por encima de los niveles registrados en el cuarto trimestre de 2023, cuando Milei asumió como presidente. El análisis sugiere que el nivel de actividad inversora sigue siendo elevado, a bajar respecto del trimestre previo, en términos desestacionalizados.

En cuanto a PBI real, la inversión del tercer trimestre quedó 1,3 puntos porcentuales por encima del mismo período del año anterior y 1,2 puntos por encima del promedio histórico, aunque todavía 2,7 puntos por debajo del máximo alcanzado en 2011. “Con la obra pública en pausa, la construcción depende cada vez más del capital privado, lo que limita la escala y la velocidad de la actividad”, señaló el informe. Este rubro promedió 7,2% del PBI desde 2024 y subió a 7,6% en el tercer trimestre de 2025, una variación por debajo del 9,4% que representaba en 2011. El origen del financiamiento del gasto en capital es otro de los puntos claves del análisis. En lo que va del año, la inversión importada promedió 7,4% del PBI, muy por encima del promedio de largo plazo. J.P. Morgan toma este dato para explicar el déficit de cuenta corriente; sostienen que alrededor de un punto del PBI estaría explicado por mayores importaciones asociadas a inversión productiva, una composición que tiene implicancias más favorables para el crecimiento futuro que otros desequilibrios externos. “Históricamente, los períodos de inversión robusta —en particular en maquinaria, equipamiento e infraestructura— han coincidido con aceleraciones del crecimiento potencial”, indicó el informe, que advirtió que Argentina debe anclarse a una estabilidad macroeconómica para lograr un potencial crecimiento.