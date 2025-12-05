Paritaria Comercio: acordaron una nueva suma fija y revisión para marzo de 2026 + Seguir en









Las entidades empresarias del sector y el gremio firmaron un entendimiento que incorpora montos no remunerativos por cuatro meses y fija un encuentro para el tercer mes del próximo año, cuando volverán a evaluar el escenario económico.

El acuerdo incorpora sumas fijas no remunerativas y una revisión prevista para marzo de 2026. Foto: 0221

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) firmaron una nueva revisión dentro de la paritaria mercantil, uno de los convenios con mayor cantidad de trabajadores comprendidos en el país.

El entendimiento establece el pago de una suma fija no remunerativa de $60.000, encuadrada en el artículo 6° de la Ley 24.241, que será abonada en diciembre, enero, febrero y marzo. Cada cuota se extinguirá con su pago mensual, aunque el monto correspondiente a marzo de 2026 se incorporará a los salarios básicos desde abril del mismo año, en su valor nominal.

Además, las partes resolvieron prolongar hasta marzo de 2026 la suma fija no remunerativa de $40.000 acordada el 26 de junio de 2025, manteniendo sus condiciones originales y alcances para todas las categorías del convenio colectivo.

Vigencia y cláusula de revisión La actualización salarial tendrá vigencia desde el 1° de julio de 2025 hasta el 30 de abril de 2026. No obstante, los firmantes pactaron una reunión de revisión en marzo de 2026, con el objetivo de evaluar la evolución económica y el impacto de la inflación en el poder adquisitivo del sector.

El acuerdo también aclara que estas actualizaciones no son vinculantes para las negociaciones salariales que puedan celebrarse en el ámbito de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego. Sin embargo, las sumas pactadas funcionarán como mínimo convencional una vez homologadas por la autoridad laboral.

