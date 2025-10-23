Qué son los "salarios dinámicos" que el Gobierno busca implementar con la reforma laboral y cómo afectarían a las paritarias

Se trata de un concepto mencionado por el secretario de Trabajo Julio Cordero. Al respecto, cámaras empresarias y patronales pidieron revisar criterios de establecimiento de salarios y condiciones laborales.

Un nuevo concepto surgió en los últimos días a razón de la discusión sobre el modelo laboral argentino: el de " salarios dinámicos", con la presentación de modificaciones orientadas a los convenios colectivos y el esquema de convenio.

Allí, surgió este concepto que implica un reordenamiento del sistema actual de referencia salarial: los salarios de convenio se mantendrían como mínimos garantizados , pero se busca que los valores pactados sectorialmente funcionen como topes para los respectivos gremios.

Según los lineamientos presentados por Cordero , los valores fijados en los convenios dejarían de ser “pisos” y pasarían a funcionar como “techos” de referencia . Así, los sindicatos perderían la prerrogativa de utilizar los mínimos asegurados y cada empresa podría pactar sumas diferentes, siempre que no superen lo fijado colectivamente.

Actualmente, los salarios básicos de los convenios representan para los sindicatos un resguardo que se aplica de modo uniforme a los empleados bajo su órbita. Con la reforma, el Gobierno pretende flexibilizar los mecanismos entre las partes (actualización y revisión de ingresos) adaptándolos a la situación de cada sector.

La propuesta oficial también plantea eliminar la fijación automática de incrementos salariales en función de la inflación, con el objetivo de evitar indexaciones ajenas a la productividad y las capacidades de cada empresa. El titular de la Secretaría de Trabajo expuso este planteo como una alternativa para dotar de mayor competitividad al empleo.

A la par del anuncio, distintas entidades empresarias y cámaras patronales reclaman la revisión de las condiciones laborales y de los criterios de determinación salarial. Las reformas propuestas buscarían modificar el “uso rígido” de los salarios de convenio y adecuarlos a los ciclos económicos, permitiendo “actualizaciones dinámicas”, según los vaivenes de la actividad.

Así, la Secretaría de Trabajo impulsa un modelo donde los convenios colectivos definen rangos y pautas para cada sector, pero establecen montos máximos para las empresas. Esto invierte un principio histórico del derecho laboral argentino, donde el convenio actúa como red de contención, evitando remuneraciones por debajo de lo pactado.

La figura de los “salarios dinámicos” implica un valor convencional como referencia general, aunque habilita a regiones o empresas a negociar condiciones diferentes, siempre en línea con las posibilidades del entorno.

Otro foco: la productividad

El foco en la productividad marca otro cambio que contempla el proyecto: la Secretaría de Trabajo busca asociar la evolución de los salarios con los resultados específicos de cada sector, para evitar que los aumentos funcionen de manera homogénea y desvinculada de la situación económica de cada actividad.

La implementación de los salarios dinámicos abriría la puerta a negociaciones descentralizadas, donde empresas y representantes laborales tendrían margen para acordar mejoras, modificar sumas fijas o establecer mecanismos de ajuste propios.

Los gremios, por su parte, podrían insistir en condiciones superadoras, pero sin la obligación de que ese acuerdo se traslade automáticamente a todo el universo de trabajadores representados.

Además, la iniciativa incluye cambios en la validez temporal de los convenios colectivos. El Gobierno plantea acotar la vigencia de las cláusulas económicas, forzando renegociaciones periódicas que se adapten a la evolución del contexto macroeconómico y sectorial.

El debate sobre esta reforma se da en un momento de tensión paritaria y reclamos de actualización inflacionaria en múltiples sectores. Dirigentes sindicales consideraron que introducir “techos” salariales en lugar de “pisos” constituye una pérdida de garantías para los empleados, al tiempo que consultoras y analistas evalúan el impacto que podría tener la medida sobre la masa salarial registrada.

Analistas advierten que uno de los desafíos centrales, si se aprueba, estará en la coordinación para evitar una mayor brecha entre actividades o regiones.

El factor regional cobra relevancia porque la dinámica productiva y las condiciones de empleo evolucionan de forma dispar a lo largo del país. En ese sentido, la Secretaría de Trabajo considera viable la descentralización como método para lograr una mayor adaptación.

Las cámaras empresariales respaldaron la idea al afirmar que la negociación salarial sectorial resulta incompatible con escenarios de crisis o recesión, donde no todos los actores pueden afrontar los mismos compromisos. El sector sostiene que la dispersión y flexibilidad de los salarios logra una alineación más directa con la productividad y las necesidades de generación de empleo.

Por su parte, organizaciones sindicales advirtieron sobre un riesgo del debilitamiento de la protección colectiva y la posible precarización de condiciones. Desde allí sostienen que los convenios fueron históricamente un resguardo efectivo frente a la inestabilidad y que limitar el “piso” abre la puerta a mayores desigualdades.