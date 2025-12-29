China reducirá aranceles a casi 1.000 productos importados a partir de enero 2026 + Seguir en









El gigante asiático privilegiará componentes tecnológicos, materiales avanzados y productos médicos. Además, mantendrá acuerdos preferenciales con 34 socios comerciales.

Además, el gobierno chino mantendrá en 2026 las tasas arancelarias con los países con los que mantiene acuerdos comerciales. Depositphotos

Mientras recrudece las sanciones comerciales a Taiwán, China modificará los aranceles para unos 935 productos a partir del 1 de enero del próximo año, incluida la reducción de los derechos de importación de materias primas basadas en recursos naturales, como el polvo negro reciclado para baterías de iones de litio.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El gobierno de Xi Jinping también reducirá los gravámenes sobre productos médicos, como vasos sanguíneos artificiales y kits de diagnóstico para determinadas enfermedades infecciosas, según un comunicado de la Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado.

Según precisó la entidad en un comunicado difundido este lunes, la decisión apunta a potenciar la sinergia entre los mercados doméstico e internacional, optimizar el aprovechamiento de recursos y ampliar la oferta de bienes de alta calidad en el mercado local.

china eeuu guerra comercial aranceles La novedad se enmarca dentro del conflicto comercial entre EEUU y China. Depositphotos Excepciones arancelarias En el caso de 935 productos, los tipos arancelarios provisionales aplicados a su importación serán inferiores a las tasas de nación más favorecida aplicadas a todos los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Además, el gobierno chino mantendrá en 2026 las tasas arancelarias acordadas para determinados bienes importados desde sus 34 socios comerciales, en el marco de 24 acuerdos de libre comercio y tratados preferenciales vigentes.

Asimismo, China sostendrá el tratamiento de arancel cero al 100% para los 43 países menos desarrollados con los que mantiene relaciones diplomáticas.