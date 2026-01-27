Premios BAFTA: Leonardo DiCaprio se unió a un selecto grupo con más nominaciones a Mejor Actor + Seguir en









El actor suma siete nominaciones en la categoría, también es el más joven en alcanzar esa cifra.

DiCaprio fue nominado por su película "One Battle After Another".

Leonardo DiCaprio se unió a un selecto grupo de figuras que han obtenido un récord de siete nominaciones a los premios BAFTA a mejor actor. Con ello, también ha batido un récord, convirtiéndose en el actor más joven en alcanzar esa cifra.

Tras las nominaciones a los Premios BAFTA de Cine reveladas hoy, DiCaprio fue, quizás como era de esperar, incluido en la categoría de actor principal por One Battle After Another. Pero su séptima nominación, después de El aviador, Los infiltrados, El lobo de Wall Street, El renacido (por la que ganó), Érase una vez en Hollywood y No mires hacia arriba, lo coloca entre una compañía estimada.

Solo otros seis actores han logrado esta hazaña, entre ellos Daniel Day-Lewis, Michael Caine, Laurence Olivier, Jack Lemmon, Peter Finch y Dustin Hoffman. Y a sus 51 años, DiCaprio es ahora el más joven en alcanzar la mágica cifra de siete (Hoffman tenía 52 cuando fue nominado por Rain Man).

En su país natal, Estados Unidos, donde DiCaprio fue nominado al Oscar la semana pasada por One Battle After Another, ahora también cuenta con siete nominaciones a mejor actor, además de una a mejor actor de reparto por ¿A quién ama Gilbert Grape?. Y allí también ganó una, por The Revenant.

El récord absoluto de nominaciones a los premios BAFTA Cabe señalar que, cuando se trata de nominaciones a los premios BAFTA a mejor actriz, los logros de DiCaprio, Day-Lewis, Caine y todos palidecen en comparación con Meryl Streep, quien tiene ese récord con 12 nominaciones.

En cuanto a las nominaciones a los premios BAFTA en todas las categorías de interpretación, Streep y Judi Dench empatan con 15 cada una. Dench, por su parte, se lleva el premio al mejor actor con seis nominaciones.