Uno por uno: los 10 árbitros argentinos que buscan su lugar en el Mundial 2026

La Copa del Mundo aún debe definir a los que impartirán justicia en los partidos y estos son los candidatos de la AFA.

Argentina tiene que elegir a su representante en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Se acerca el Mundial 2026 y todos están expectantes por la edición más ambiciosa que se haya visto, ya que serán 48 los equipos que buscarán quedarse con el trofeo más importante del fútbol a nivel selecciones el 19 de julio en el MetLife Stadium.

Para este acontecimiento, todas las naciones pondrán a disposición a sus árbitros más importantes, pero no todos serán elegidos para impartir justicia durante los partidos. Argentina tiene diez candidatos disponibles que esperan la chance de mostrarse ante el mundo.

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó la nómina de 10 árbitros internacionales FIFA , considerados los más importantes de toda la federación. Esto significa que también tendrán proyección de cara a futuras competencias de Conmebol e internacionales.

Tello es uno de los favoritos y ya dirigió en Qatar 2022.

Es árbitro FIFA desde 2019 y cuenta con la mayor presencia en duelos internacionales . Dirige a nivel Conmebol en Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana y Eliminatorias, además de participar en escenarios de la UEFA y Concacaf. También formó parte de la terna arbitral argentina en Qatar 2022.

En AFA consideran que es el nombre que más creció en el último tiempo. Si bien es considerado joven, cuenta con mucha experiencia y un dato no menor: arbitró tres ediciones consecutivas del Superclásico del fútbol argentino, lo que le brindó una exposición poco habitual en este ámbito. Es árbitro FIFA desde 2023.

Ramírez Rodrigo Valle/Getty Images Ramírez ganó presencia con su actuación en los Superclásicos. Rodrigo Valle/Getty Images

Darío Herrera

Es árbitro FIFA desde 2015, tiene amplia experiencia internacional y es una de las caras más conocidas a nivel local. Se destaca por administrar bien las emociones de los jugadores y es raro que los partidos se le vayan de las manos. En una edición particular como el Mundial 2026, con muchas selecciones nuevas, sus habilidades serán bien valoradas.

Herrera Marcelo Endelli/Getty Images Herrera es una de las caras más conocidas del país. Marcelo Endelli/Getty Images

Yael Falcón Pérez

Falcón Pérez es árbitro FIFA desde 2022 y, dentro de la nueva generación, es considerado uno de los que más potencial tiene para conducir a nivel internacional. Su aspecto más flojo es la falta de experiencia fuera del fútbol argentino, lo cual lo coloca como uno de los candidatos con menos chances.

Leandro Rey Hilfer

También cuenta con poca experiencia internacional, ya que es árbitro FIFA desde 2023. Si bien tuvo avances, no termina de convencer a nivel local, debido a varios fallos polémicos que avivaron la discusión sobre el nivel del arbitraje en el fútbol argentino.

Nazareno Arasa

Arasa encabeza la lista de quienes tienen pocas chances de arbitrar en el Mundial 2026. Su nivel en el fútbol argentino es cuestionado, con muchos altibajos, aunque demuestra personalidad, lo cual lo convierte en una apuesta a futuro si pule ciertos criterios. Es árbitro FIFA desde 2024.

Arasa Arasa arrastra varios errores arbitrales en su haber. Getty

Sebastián Zunino

El principal problema de este árbitro, FIFA desde 2024, es el control del partido. Suele perder el manejo emocional en duelos de alto vuelo, lo que evidencia déficits en encuentros más ásperos, un aspecto clave para un Mundial con figuras de gran renombre.

Carlos Andrés Gariano

Es árbitro FIFA desde 2025, por lo que recién comienza su camino internacional. En el fútbol argentino, su mayor dificultad aparece en partidos trabados y de pierna fuerte, donde aún debe mejorar el criterio en este tipo de juegos.

Luis Orlando Lobo Medina

Lleva un año como árbitro FIFA, con poco rodaje internacional y varios aspectos por pulir. No se anticipa bien a partidos que escalan rápido en intensidad y fricción, aunque muestra una proyección interesante a futuro.

Sebastián Nicolás Martínez

Es el más irregular entre las jóvenes promesas, ya que cometió errores en partidos importantes a nivel local e internacional. Tiene un año como árbitro FIFA y mucho por corregir, sobre todo en el criterio que condiciona su rendimiento ante la mirada de los especialistas.