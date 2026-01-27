Día Internacional del Croissant: lugares imperdibles para disfrutar

El Día Internacional del Croissant se celebra cada 30 de enero, una fecha para honrar esta icónica pieza de pastelería de origen austríaco, popularizada en Francia , destacando su masa hojaldrada y su delicioso sabor. Gracias a su delicioso sabor, se fue extendiendo por todo el mundo. A continuación, los mejores seis lugares para disfrutarla en Buenos Aires .

En Muye , la propuesta de croissants parte de una masa hojaldrada tradicional trabajada en capas finas y definidas, que logran una corteza dorada y sutilmente crujiente, con una miga liviana en el interior. Dentro de la sección de bakery, pueden pedirse en su versión simple —que permite apreciar la calidad del laminado— o rellenos con jamón y queso, una combinación clásica que sostiene buena parte de la demanda.

Pensados como una opción accesible y efectiva para la merienda, encuentran su mejor contrapunto en las distintas preparaciones de café de la casa, elaboradas con granos seleccionados de Brasil, que aportan aroma, cuerpo y un equilibrio que completa una experiencia cuidada y consistente.

En Alo’s Boutique , el croissant se posiciona como una de las piezas centrales de la propuesta de panadería, trabajada bajo criterios técnicos de la tradición francesa. La elaboración se apoya en un hojaldre preciso —una vuelta doble y una simple— y en una receta que incorpora un 50 % de manteca, un diferencial que impacta directamente en la textura final: capas definidas, miga aérea y perfil fragante.

El producto se presenta en dos versiones principales: el croissant clásico sin relleno y el almond croissant, relleno con frangipane de almendras y terminado con almendras fileteadas, una combinación que apunta al equilibrio entre dulzor y crocantez. Disponible tanto para consumo inmediato como en formato take away, el producto forma parte de la oferta de Alo’s Boutique y se integra a una estrategia que prioriza estándares consistentes de calidad y ejecución.

BILBAO

En el marco del Día del Croissant, Bilbao, el bar de tapas y vermutería de impronta española ubicado en la esquina de Thames y Costa Rica, pone en primer plano una de las piezas más versátiles de su oferta diaria. Fiel a su espíritu de cocina simple y bien hecha, el local trabaja croissants artesanales, de receta clásica, que llegan tibios a la mesa para realzar su textura hojaldrada y sabor a manteca.

Bilbao - Croissant de Cheese Cake Dirección: Thames 1795, Palermo.

Hay versiones dulces y saladas, pensadas para acompañar desayunos, meriendas o un alto a cualquier hora del día. Se pueden pedir solos —en su base salada, apenas pincelada con almíbar— o rellenos: dulce de leche, cheesecake frío con frutos rojos, jamón y queso, burrata o trucha curada elaborada en el propio restaurante. En línea con la propuesta integral de Bilbao, los croissants dialogan con una carta de cafés, jugos y bebidas que refuerza su perfil de espacio abierto desde la mañana hasta la noche, ideal para disfrutar en su salón o deck del ritmo y sus sabores en pleno Palermo.

Bilbao - Croissant de jamón y queso BILBAO.

AIRE LIBRE

Ubicado en el barrio de Belgrano, Aire Libre se destaca por su arquitectura inspirada en los greenhouses ingleses del siglo XIX y por su cocina porteña con toques de autor. Dentro de la propuesta de brunch de los domingos, las piezas de viennoiserie como los croissants son protagonistas. Elaboradas artesanalmente a partir de una receta tradicional, presentan un exterior dorado y crocante, mientras su interior es suave y aireado. Son el bocado ideal para combinar con café y disfrutar de un encuentro sin apuro y en conexión con lo natural en este jardín urbano.

AIRE LIBRE (1) Dirección: Av del Libertador 6327, Belgrano.

NEGRO CAFÉ

En Negro Café, el croissant aparece como una opción simple y efectiva dentro de la oferta del local. La carta incluye una versión rellena de jamón y queso que mantiene una demanda sostenida entre quienes buscan un laminado bien resuelto. Se sirve fresco, con buen dorado y una textura equilibrada entre crocancia exterior y miga tierna, lo que lo convierte en una alternativa práctica tanto para el desayuno como para un corte a media tarde. Esta preparación está disponible exclusivamente en las sucursales del centro porteño. El acompañamiento natural es cualquiera de las alternativas de café de la casa, elaboradas con granos seleccionados y tostados en Fuego Tostadores, el tostadero propio de la marca, que sostiene el estándar de calidad que caracteriza a toda la propuesta de Negro.

NEGRO croissant 3 Direcciones: Suipacha 637, Microcentro; Tucumán 1327, Tribunales.

GONTRAN CHERRIER

En Gontran Cherrier, el croissant funciona como uno de los ejes de la propuesta de pastelería y panadería de inspiración francesa, basada en la aplicación de técnicas tradicionales, el uso de manteca y harina importadas de Francia y una producción diaria orientada a sostener estándares constantes de calidad. La oferta incluye versiones dulces y saladas, disponibles para consumo en salón o take away, con precios que van desde los $4600 hasta los $13.500, según el producto. Dentro de la carta regular se encuentran el croissant francés clásico, el de almendras, el relleno de dulce de leche con baño de chocolate crocante, el Flat Croissant tostado con queso crema, palta y huevo poché, el Croissant Classique con jamón y queso y el Croissant Parisien, elaborado con salsa bechamel, jamón cocido y queso parmesano gratinado.

Gontran Cherrier - Croissant 8 Direcciones: Malabia 1805, Palermo; Zabala 1901, Belgrano; Av. Congreso 1701, Núñez.

En el marco del Día del Croissant, el 30 y 31 de enero y el 1º de febrero en todos los locales de la cadena, la firma incorpora una edición limitada fuera de carta: un croissant relleno de crema pastelera de vainilla, decorado con pistachos e hilos de chocolate blanco, a $5500. La acción se completa con promociones especiales que incluyen la combinación de infusión más croissant especial por $8500 y una opción de infusión más Flat Croissant por $12.000.