Coronavirus: perspectivas de corto plazo para la industria petrolera

Así podemos dividir las consecuencias del coronavirus en dos etapas: la cuarentena y sus secuelas. Durante la primera el objetivo ya no es invertir sino sobrevivir, y no me refiero en particular a las multinacionales o grandes empresas, sino a toda la cadena de valor productiva. La demanda local bajó un 90% para jetoil, un 70% para naftas y un 50% para gasoil según las palabras del CEO de YPF Daniel González. En estos días, en cuanto se cubra la capacidad de stockeo se van a parar pozos ya que a estos precios internacionales solo los grandes con capacidad logística podrían exportar si pueden cubrir al menos los costos variables de producción. Además de no haber volumen de mercado, ni precio claro, los trabajadores de los pozos no pueden acceder a sus puestos por lo que la inversión obviamente es nula. O sea que la producción será la demanda local más lo que se pueda exportar. Si hasta ahora se venían produciendo 500 mil barriles por día, durante los días de cuarentena no creo que se puedan producir más de 200 mil barriles por día.