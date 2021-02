Invertir en petróleo: analistas aconsejan Cedear y ETF

En tanto, Erik Schachter, analista de equity en Consultatio, sostuvo: “Localmente, las empresas relacionadas al sector son YPF y Vista, pero YPF tiene un problema de deuda que puede afectar a la acción”. Sobre Vista, consignó: “Se puede comprar vía Cedear y es atractivo, porque que está muy rezagado en los precios respecto de hace un año. Y tiene potencial”.

También en relación a Vista, Ignacio Murua, de Allaria Ledesma, afirmó: “Una de las principales ventajas competitivas de Vista y uno de los motivos por los cuales pudo recuperarse rápidamente de la peor parte de la pandemia es su capacidad de producir crudo incluso por debajo de los u$s40 por barril. Esperamos que vuelva al crecimiento en 2021, con un precio del crudo que acompañe dicha suba. En un escenario base como el que mencionamos, Vista es una de las empresas con mayor potencial en el país y si el petróleo lograse estabilizarse por encima de los u$s50 en el 1° primer semestre de 2021, los planes de crecimiento de Vista serían incluso superiores a los actuales en el largo plazo, quedando como una compañía con mucho valor en el escenario actual”.

A la hora de referirse a empresas, Eduardo Herrera indicó: “Yo miraría Cedear de Exxon, una compañía súper sólida, integrada, fuerte en el Dow”. También ponderó este papel Schachter, que agregó: “Exxon y Chevron son dos empresas integradas en las que se puede ingresar vía Cedear y captar el posible crecimiento del petróleo”.

No obstante, también hay opciones para quienes buscan apuntar directamente a la suba del commodity, sin sumar el riesgo corporativo. Joaquín Candia, de Buenos Aires Valores, consignó: “Los inversores locales pueden operar futuros de WTI en Matba Rofex y de esta forma acceden a un precio internacional. Aquellos que operan directamente en el exterior cuentan con más opciones, ya que además de los futuros y una mayor cantidad de empresas ligadas al petróleo pueden adquirir el ETF USO, que está compuesto principalmente por futuros cortos de petróleo, lo que hace más fácil e intuitiva su operatoria. También existen ETF compuestos por empresas del sector y el inversor no tiene que arriesgarse eligiendo un activo determinado, sino que compra un pool”. Ezequiel Fernández, Head of Credit & Equity Research de Balanz Capital, agregó: “Una buena opción que da exposición directa y apalancada a precios de crudo es el ETF UCO”. Dentro de estas canastas, Schachter mencionó como un activo viable el ETF que sigue el valor de energía con ponderación especial en petróleo (XLE).

Quien mostró una buena ponderación del petróleo, pero con matices, fue José Bano, gerente de research de invertirOnline: “Desde el punto de vista técnico tiene un canal alcista que no parece frenar, por lo cual parece un buen momento de entrada. Pero hay que tener en cuenta que con un barril en más de u$s55 a los productores les empieza a cerrar el precio, empiezan a ampliar la producción y hay que ver cómo reaccionan los valores”. Candia agregó: “No hay que perder de vista que cuando se invierte indirectamente en petróleo (vía empresas) si bien las cotizaciones tienen una relación directa con el precio del crudo, también se ven influidas por gran cantidad de otros factores como las leyes de los países donde operan, la percepción de los inversores y su gestión financiera”.