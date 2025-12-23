Plazo fijo sin cambios: cuánto gano si invierto $450.000 a 30 días en sucursal y cuánto por home banking + Seguir en









Con las tasas vigentes, los rendimientos bancarios varían según el canal elegido y el capital resguardado.

Hacer un plazo fijo de manera presencial o virtual cambia la ganancia que recibís al final del período. Depositphotos

Con la situación económica actual, muchas personas analizan las opciones más conocidas para mantener el valor del dinero sin asumir riesgos. Los depósitos bancarios a plazo fijo siguen siendo la opción principal, sobre todo para quienes priorizan previsibilidad.

El rendimiento final depende del canal elegido para realizar la operación. Aunque la cantidad de plata que inviertas al principio sea la misma, la diferencia viene del porcentaje que el banco aplica según el método de constitución, lo que modifica el interés recibido al finalizar el plazo.

Plazo Fijo Plata Plazo fijo en diciembre 2025: cuánto gano si invierto $450.000 a 30 días Con un monto de $450.000 invertido durante un mes, el resultado varía según la tasa nominal anual asignada. A continuación, el detalle según cada modalidad disponible en el sistema financiero:

En sucursal Al realizar la operación de manera presencial, la tasa nominal anual se ubica en 20,50%, con una tasa efectiva anual de 22,54%. Bajo estas condiciones, el interés generado durante 30 días alcanza los $7.582,19.

Al finalizar ese período, la persona recibe un total de $457.582,19. Esta alternativa suele elegirse por aquellos que prefieren una atención directa o no operan con canales electrónicos con facilidad, aunque ofrezca un rendimiento menor.

El capital permanece inmovilizado hasta el vencimiento, sin posibilidad de cancelación antes de finalizar el plazo. Por home banking La inversión digital presenta una tasa nominal anual más alta, que llega al 23,50%, con una tasa efectiva anual de 26,21%. Esa diferencia se traduce en un interés de $8.691,78 durante el mismo lapso. El monto total al cierre del plazo es de $458.691,78. La diferencia con la opción presencial supera los $1.100, sin cambiar el capital ni el tiempo de permanencia. Este canal suele ofrecer mejores condiciones, ya que es como un incentivo a usar las plataformas digitales. Además, te permite realizar la operación sin traslados. Esto demuestra que el medio elegido impacta de forma directa sobre el resultado final. Con tasas sin modificaciones, el canal electrónico es la alternativa más conveniente para quienes buscan mejorar el rendimiento sin asumir riesgos adicionales.

