Después de los feriados, así están las tasas del plazo fijo en los principales bancos hoy, martes 25 de noviembre 2025 + Seguir en









Tras el fin de semana largo, los bancos ajustaron sus tasas de plazo fijo y muestran diferencias marcadas según la entidad y el tipo de cliente.

Depositphotos

Tras el último fin de semana largo, muchos ahorristas se preguntan cómo quedó el panorama para invertir en plazo fijo. Este 25 de noviembre de 2025, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantiene actualizado un comparador con las tasas que ofrecen los principales bancos para plazos fijos online a 30 días.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Dado que el piso mínimo de tasas fue eliminado hace un tiempo, cada entidad define libremente su tasa, lo que genera una competencia muy concreta entre las entidades. Esto se traduce en rendimientos heterogéneos, ya que algunos bancos ofrecen tasas bastante atractivas, mientras que otros se mantienen en niveles más moderados.

dolar inversiones plazo fijo Depositphotos En este contexto, elegir dónde colocar el dinero implica mirar no solo la Tasa Nominal Anual (TNA) sino también el hecho de si estás operando desde tu home banking, si es banco cliente o no cliente, y modelar tus expectativas según el contexto macroeconómico, que puede seguir moviéndose.

Plazo fijo: cómo están las tasas en los principales bancos este 25 de noviembre Según el comparador de plazos fijos online del BCRA, la Tasa Nominal Anual (TNA) para depósitos a 30 días varía significativamente entre distintos bancos, y estos son los porcentajes correspondientes al martes 25 de noviembre:

Banco de la Nación Argentina : 27%

: 27% Banco Santander : 25%

: 25% Banco Galicia : 24%

: 24% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 24%

: 24% BBVA : 26%

: 26% Banco Macro : 30%

: 30% Banco Credicoop : 28%

: 28% ICBC : 28%

: 28% Banco Ciudad: 26%

Los bancos continuan con tasas estables en los plazos fijos y por debajo del 30%. Depositphotos