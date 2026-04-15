Lo que se gana al invertir $500.000 en un plazo fijo de 30 días

Esta herramienta sigue siendo una de las opciones más elegidas para invertir pesos: conocé cuánto puede rendir.

En un contexto económico donde los ahorristas buscan opciones seguras para resguardar su dinero, el plazo fijo continúa siendo una de las alternativas más utilizadas en Argentina. Su funcionamiento simple, sumado a la previsibilidad en la ganancia, lo convierten en una herramienta clave para quienes prefieren evitar riesgos .

En abril de 2026, las tasas de interés que ofrecen los bancos permiten calcular con bastante precisión cuánto se puede obtener en un período corto como 30 días. En este escenario, invertir $500.000 en un plazo fijo puede ser una opción interesante para quienes buscan ingresos adicionales sin exponerse a la volatilidad del mercado.

Realizar un plazo fijo es un proceso sencillo y accesible para cualquier persona que tenga una cuenta bancaria. Existen dos formas principales de hacerlo: de manera presencial en una sucursal o a través de home banking.

En el caso de la sucursal , el cliente debe acercarse al banco con su documento y solicitar la constitución del plazo fijo. Allí puede elegir el monto a invertir y el plazo, siendo 30 días el período mínimo más habitual.

Por otro lado, la opción más utilizada en la actualidad es el plazo fijo electrónico . A través del home banking o la app del banco, el usuario puede constituir la inversión en pocos pasos, sin necesidad de trasladarse. Esta modalidad suele ser más cómoda y rápida, y en muchos casos ofrece tasas levemente superiores.

Una vez constituido, el dinero queda inmovilizado durante el plazo elegido. Al finalizar, el banco devuelve el capital invertido junto con los intereses generados.

plazo fijo inversiones Depositphotos

Los valores de las tasas de plazo fijo en los principales bancos

Las tasas de interés del plazo fijo varían según la entidad bancaria y el canal utilizado para realizar la operación. En general, los bancos ajustan sus tasas en función del contexto económico y las decisiones del Banco Central.

Actualmente, las tasas nominales anuales (TNA) se mantienen en niveles moderados en comparación con meses anteriores. En el caso del Banco Nación, una de las entidades de referencia, la tasa se ubica en 20,75% tanto para operaciones realizadas en sucursal como a través de canales electrónicos.

Esto implica que, independientemente de la modalidad elegida, el rendimiento será el mismo para el plazo de 30 días. Sin embargo, es importante tener en cuenta que otros bancos pueden ofrecer tasas ligeramente diferentes, por lo que siempre es recomendable comparar antes de invertir.

banco nacion

La ganancia que se obtiene después de un plazo fijo de $500.000 de 30 días

Al invertir $500.000 en un plazo fijo a 30 días con una tasa nominal anual del 20,75%, la ganancia estimada es de $7.808,22. Esto significa que, al finalizar el período, el inversor recibirá un total de $507.808,22, sumando el capital inicial más los intereses generados.

Este rendimiento, aunque no es elevado en términos reales frente a la inflación, sigue siendo valorado por quienes priorizan la seguridad y la previsibilidad. A diferencia de otras inversiones, el plazo fijo no presenta fluctuaciones ni riesgos asociados al mercado. Además, permite renovar la inversión mes a mes, generando un efecto acumulativo si se reinvierten los intereses.

Esta herramienta continúa siendo útil para quienes buscan una opción conservadora. Si bien no ofrece grandes ganancias, su facilidad de uso y bajo riesgo lo mantienen como una alternativa vigente dentro del sistema financiero argentino.