A un año de la muerte del papa Francisco: cuál fue su testamento

Las disposiciones finales del Sumo Pontífice habían sido publicadas por la sede central de la Iglesia Católica horas después de su fallecimiento.

Este martes 21 de abril será el primer aniversario de la muerte del papa Francisco . Bergoglio tenía 88 años y murió a causa de un derrame cerebral, aunque su salud venía delicada hace tiempo.

El Sumo Pontífice había realizado su última aparición pública el domingo 20 de abril de 2025 durante la misa de Pascua en la Plaza de San Pedro. Su papado se destacó por la humildad y sencillez. En ese sentido, Bergoglio dejó un testamento que reflejó una vez más ese espíritu.

Según el documento oficial publicado horas después de su muerte por el Vaticano, Francisco expresó su deseo de ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor , y no en la cripta de la Basílica de San Pedro, donde descansan los restos de los papas desde hace más de tres siglos. Se trata de uno de los templos más importantes de Roma y lugar de profunda devoción para Jorge Bergoglio a lo largo de su pontificado.

Además, indicó que su sepultura debía ser bajo tierra, sin ostentación ni elementos decorativos especiales . En lugar de títulos o referencias solemnes, pidió que sobre su tumba sólo figure una sencilla inscripción: “Franciscus”.

Un detalle particular del testamento es que los gastos de su sepultura estarán cubiertos por un benefactor anónimo . El nombre de esta persona no fue revelado, pero figura en el texto como alguien que asumiría la responsabilidad de cubrir los costos asociados a su descanso final.

Estas disposiciones finales están en sintonía con el estilo de vida austero que caracterizó a Jorge Bergoglio desde sus días en Buenos Aires, y reafirman su voluntad de dejar un legado centrado en la humildad, la fe y la cercanía con el pueblo.

El documento cierra con una frase que resume a la perfección su papado: "Que el Señor conceda la merecida recompensa a quienes me han querido y continúen rezando por mí. El sufrimiento que se hizo presente en la última etapa de mi vida lo ofrezco al Señor por la paz en el mundo y la fraternidad entre los pueblos".

Papa Francisco Imagen: Universidad Católica de La Plata

El testamento completo del papa Francisco

En el Nombre de la Santísima Trinidad. Amén.

Sintiendo que se acerca el ocaso de mi vida terrena y con viva esperanza en la Vida Eterna, deseo expresar mi voluntad testamentaria únicamente en lo que respecta al lugar de mi sepultura.

Mi vida y mi ministerio sacerdotal y episcopal los he confiado siempre a la Madre de Nuestro Señor, la Santísima María. Por eso, pido que mis restos mortales descansen, en espera del día de la resurrección, en la Basílica Papal de Santa María la Mayor.

Deseo que mi último viaje terrenal concluya precisamente en este antiquísimo santuario mariano, al que solía acudir en oración al inicio y al final de cada Viaje Apostólico, para confiarle con esperanza mis intenciones a la Madre Inmaculada y agradecerle su maternal y dócil cuidado.

Solicito que mi tumba sea preparada en el loculo de la nave lateral, entre la Capilla Paulina (Capilla de la Salus Populi Romani) y la Capilla Sforza de dicha Basílica Papal, tal como se indica en el documento adjunto.

La sepultura debe ser bajo tierra, sencilla, sin adornos especiales y con la única inscripción: Franciscus.

Los gastos de preparación de mi sepultura serán cubiertos con la suma dispuesta por el benefactor que he designado, a ser transferida a la Basílica Papal de Santa María la Mayor, y para lo cual he dado las instrucciones correspondientes a Mons. Rolandas Makrickas, Comisario Extraordinario del Capítulo Liberiano.

Que el Señor conceda la merecida recompensa a quienes me han querido y continúen rezando por mí. El sufrimiento que se hizo presente en la última etapa de mi vida lo ofrezco al Señor por la paz en el mundo y la fraternidad entre los pueblos.