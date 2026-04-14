Plazo fijo: cuánto tengo que invertir hoy para ganar más de $20.000 a 30 días

Actualmente el rendimiento de la inversión es el mismo en todos los canales, no cambia según el medio de constitución.

Con una TNA del 19%, invertir $1.500.000 permite superar los $23.000 de ganancia en 30 días

El plazo fijo sigue siendo una de las herramientas más utilizadas por los ahorristas argentinos que buscan una opción simple, previsible y de bajo riesgo para hacer rendir su dinero.

Es una opción estable dentro de las inversiones disponibles. No es la más rentable, pero sí una de las más seguras y fáciles de entender. Para quienes buscan evitar riesgos y mantener el control sobre sus ahorros, sigue siendo una herramienta vigente dentro de la estrategia financiera personal.

En un contexto donde las tasas se mantienen relativamente estables, muchos se preguntan cuánto hay que invertir hoy para obtener una ganancia concreta en apenas 30 días.

Con los datos más recientes del sistema financiero, una simulación clara permite entender el escenario actual: para superar una ganancia de más de $20.000 en un plazo fijo tradicional a 30 días, hoy es necesario realizar un depósito cercano a $1.500.000 . Ese monto, con una tasa nominal anual (TNA) del 19%, genera intereses p or $23.424,66 al finalizar el tiempo establecido.

Lugo de los 30 días, el ahorrista recibe un total de $1.523.424,66, sumando capital más intereses. Sería un rendimiento que ronda el 2% mensual.

tasas interés plazo fijo inversiones Depositphotos

Uno de los puntos más relevantes de este escenario es que no hay diferencias entre operar por sucursal o mediante home banking. En ambos casos, la tasa aplicada es exactamente la misma, por lo que el rendimiento final no varía según el canal elegido. Esto marca una diferencia con las entidades, y hasta el mismo banco antes. Solían ofrecer incentivos estra para fomentar la págna digital.

A la hora de analizar hacer un plazo fijo, hay varios aspectos clave que conviene tener en cuenta:

El rendimiento es fijo y conocido desde el inicio: al constituir el plazo fijo, el inversor ya sabe cuánto va a ganar al vencimiento

No hay riesgo de mercado: a diferencia de otras inversiones, no depende de fluctuaciones de precios o variables externas

El capital queda inmovilizado: durante los 30 días no se puede retirar el dinero sin perder los intereses generados

La tasa es nominal: el resultado puede quedar por debajo de la inflación real del período

El plazo fijo continúa siendo una alternativa elegida principalmente por las personas más conservadores. Es decir, personas que priorizan la seguridad del capital por sobre la posibilidad de obtener mayores rendimientos.

inversiones plazo fijo Depositphotos

Otro punto importante es la previsibilidad. En un escenario económico cambiante, donde otras inversiones pueden tener variaciones bruscas y poner en riesgo nuestro dinero, el plazo fijo ofrece una seguridad de que desde el momento en que se constituye, no hay sorpresas, el rendimiento está garantizado.

De igual forma, el hecho de que la tasa sea igual en todos los canales simplifica decisión operativa. Hoy, la mayoría de los usuarios opta por el home banking por una cuestión de comodidad. Permite realizar la inversión en pocos minutos, sin necesidad de ir a una sucursal, y con la posibilidad de gestionar todo de forma online. Además de que los bancos solían incentibar su uso con tasas más altas.

Existen funciones adicionales que sin muy útiles, como la renovación automática del plazo fijo o el seguimiento en tiempo real de la inversión. Estas herramientas hacen que la experiencia sea más dinámica, aunque no modifican el rendimiento final.

Es resúmen, con los números actuales muestran que alcanzar una ganancia superior a los $20.000 en 30 días no es imposible, pero sí requiere un capital significativo. Con una inversión de $1.500.000, el resultado lo supera y se ubica en torno a los $23.000, bajo una tasa del 19% anuala