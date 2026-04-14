Plazo fijo: cómo operan los principales bancos hoy, martes 14 de abril + Seguir en









Las entidades ajustan rendimientos en línea con la política monetaria y el mercado, en un escenario donde el ahorrista sigue de cerca cada punto.

Las tasas del plazo fijo de los principales bancos argentinos no registran movimientos. Depositphotos

En un contexto económico atravesado por cambios en la política monetaria, el plazo fijo vuelve a instalarse como una alternativa de ahorro que muchos argentinos miran de reojo. La pregunta es siempre la misma: cuánto rinde y si le gana o no a la inflación.

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El esquema actual está influido por las decisiones del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que fija la tasa de referencia y marca el ritmo para los bancos. A partir de ahí, cada entidad define sus porcentajes, con pequeñas diferencias que pueden inclinar la balanza para quienes comparan antes de poner la plata.

plazo fijo En la práctica, abrir un plazo fijo hoy es más simple que hace unos años. Con el sistema online habilitado por el propio BCRA, cualquier persona puede constituirlo sin necesidad de ser cliente de un banco.

Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 14 de abril Las tasas nominales anuales (TNA) que ofrecen los principales bancos muestran una tendencia alineada con la política oficial, aunque con diferencias puntuales entre entidades.

Por ejemplo, entidades como Banco Nación o Banco Provincia suelen ubicarse cerca del promedio del sistema, mientras que bancos privados como Banco Santander Argentina o BBVA Argentina pueden ofrecer variaciones leves para captar depósitos.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito Estos son los porcentajes que ofrecen los principales bancos de Argentina este martes 14 de abril: Banco de la Nación Argentina : 19%

: 19% Banco Santander : 18%

: 18% Banco Galicia : 18,25%

: 18,25% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 21,5%

: 21,5% BBVA : 20,5%

: 20,5% Banco Macro : 24%

: 24% Banco Credicoop : 19,5%

: 19,5% ICBC : 19,75%

: 19,75% Banco Ciudad: 19%

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