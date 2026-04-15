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15 de abril 2026 - 10:31

Chau plazo fijo: cómo operan los principales bancos hoy, miércoles 15 de abril

Las entidades ajustan rendimientos y condiciones mientras los ahorristas siguen de cerca la evolución de la inflación y el dólar.

Las tasas del plazo fijo tuvieron una fuerte caída.

Las tasas del plazo fijo tuvieron una fuerte caída.

Depositphotos

En un contexto económico donde cada peso cuenta, el plazo fijo sigue siendo una de las herramientas más elegidas por quienes buscan resguardar sus ahorros sin demasiadas vueltas. A pesar de la competencia con otras alternativas, como los fondos comunes o el dólar, este instrumento mantiene su lugar en la rutina financiera de muchos argentinos.

Las tasas que ofrecen los bancos no son estáticas, ya que cambian según decisiones del sistema financiero y las condiciones del mercado. Este miércoles 15 de abril, las entidades continúan mostrando diferencias en los rendimientos, algo que obliga a comparar antes de invertir.

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A través del sistema online del Banco Central de la República Argentina (BCRA), es posible ver en tiempo real qué tasas ofrece cada banco para depósitos a plazo fijo. Esa herramienta se volvió clave para quienes buscan rascar unos puntos más de interés sin asumir grandes riesgos.

Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 15 de abril

Según los datos del BCRA, los bancos presentan tasas nominales anuales (TNA) que varían entre entidades tradicionales y digitales. En líneas generales, los rendimientos para colocaciones a 30 días se ubican en un rango que puede ir variando, aunque estos valores pueden modificarse incluso dentro de la misma jornada.

Los bancos más grandes, como Banco Nación o Banco Provincia, suelen ofrecer tasas más moderadas, apuntando a volumen y estabilidad. En cambio, algunas entidades privadas o digitales salen a competir con números un poco más altos para captar nuevos clientes.

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Este miércoles 15 de abril, estos son los porcentajes que ofrecen las principales entidades financieras en Argentina:

  • Banco de la Nación Argentina: 19%
  • Banco Santander: 16,5%
  • Banco Galicia: 18,25%
  • Banco de la Provincia de Buenos Aires: 21,5%
  • BBVA: 20,5%
  • Banco Macro: 21,5%
  • Banco Credicoop: 19,5%
  • ICBC: 19,75%
  • Banco Ciudad: 19%

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