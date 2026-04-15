En un contexto económico donde cada peso cuenta, el plazo fijo sigue siendo una de las herramientas más elegidas por quienes buscan resguardar sus ahorros sin demasiadas vueltas. A pesar de la competencia con otras alternativas, como los fondos comunes o el dólar, este instrumento mantiene su lugar en la rutina financiera de muchos argentinos.
Chau plazo fijo: cómo operan los principales bancos hoy, miércoles 15 de abril
Las entidades ajustan rendimientos y condiciones mientras los ahorristas siguen de cerca la evolución de la inflación y el dólar.
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Plazo fijo: cuánto tengo que invertir hoy para ganar más de $20.000 a 30 días
Las tasas que ofrecen los bancos no son estáticas, ya que cambian según decisiones del sistema financiero y las condiciones del mercado. Este miércoles 15 de abril, las entidades continúan mostrando diferencias en los rendimientos, algo que obliga a comparar antes de invertir.
A través del sistema online del Banco Central de la República Argentina (BCRA), es posible ver en tiempo real qué tasas ofrece cada banco para depósitos a plazo fijo. Esa herramienta se volvió clave para quienes buscan rascar unos puntos más de interés sin asumir grandes riesgos.
Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 15 de abril
Según los datos del BCRA, los bancos presentan tasas nominales anuales (TNA) que varían entre entidades tradicionales y digitales. En líneas generales, los rendimientos para colocaciones a 30 días se ubican en un rango que puede ir variando, aunque estos valores pueden modificarse incluso dentro de la misma jornada.
Los bancos más grandes, como Banco Nación o Banco Provincia, suelen ofrecer tasas más moderadas, apuntando a volumen y estabilidad. En cambio, algunas entidades privadas o digitales salen a competir con números un poco más altos para captar nuevos clientes.
Este miércoles 15 de abril, estos son los porcentajes que ofrecen las principales entidades financieras en Argentina:
- Banco de la Nación Argentina: 19%
- Banco Santander: 16,5%
- Banco Galicia: 18,25%
- Banco de la Provincia de Buenos Aires: 21,5%
- BBVA: 20,5%
- Banco Macro: 21,5%
- Banco Credicoop: 19,5%
- ICBC: 19,75%
- Banco Ciudad: 19%
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