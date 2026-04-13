Plazo fijo en abril: cuánto gano si deposito $250.000 a 30 días

En este caso, el rendimiento es el mismo en todos los canales.

El plazo fijo sigue siendo una de las opciones más elegidas por quienes buscan invertir su dinero, sin asumir grandes riesgos . En abril de 2026, con tasas relativamente estables dentro del sistema financiero, invertir $250.000 a 30 días permite obtener una ganancia concreta y previsible.

A diferencia de otros momentos, donde existía una brecha entre operar en sucursal o de forma digital, actualmente algunas entidades mantienen tasas iguales en ambos canales. Esto implica que el rendimiento final no cambia según cómo se realice la operación.

El principal atractivo de este instrumento es su simplicidad : el ahorrista deposita un monto, espera el plazo acordado y al finalizar recibe el capital más los intereses generados.

El rendimiento al invertir $250.000 a 30 días con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 19,00%, equivale a aproximadamente un 2% mensual , lo que se mantiene dentro de los niveles actuales del mercado.

Aunque no se trata de una ganancia elevada en términos reales, especialmente si se considera la inflación, el plazo fijo sigue siendo valorado por su bajo riesgo .

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Por sucursal

En el caso de realizar la inversión en una sucursal bancaria, la tasa aplicada es del 19,00%. Esto genera una ganancia de $5.075,34 en 30 días.

El canal presencial sigue siendo utilizado por quienes prefieren operar de manera tradicional o necesitan asistencia personalizada. Sin embargo, en este escenario puntual no hay ventaja económica frente a otras opciones.

Por home banking

Si el plazo fijo se constituye a través de home banking, la tasa también es del 19,00%. Por lo tanto, el rendimiento vuelve a ser el mismo: $5.075,34.

La diferencia en este caso no está en la ganancia, sino en la comodidad. El canal digital permite realizar la operación en pocos minutos, sin necesidad de trasladarse. Además, ofrece herramientas como la renovación automática o el seguimiento online de la inversión.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito

Qué tener en cuenta antes de invertir

Si bien el plazo fijo es una alternativa segura, es importante considerar el contexto económico. La tasa de interés puede quedar por debajo de la inflación, lo que implica que, aunque el dinero crezca en términos nominales, puede perder poder adquisitivo. Por eso, muchos ahorristas utilizan esta herramienta como una opción de corto plazo, mientras evalúan otras alternativas.

También es clave recordar que el dinero queda inmovilizado durante el plazo elegido, en este caso 30 días. Esto significa que no se puede retirar antes del vencimiento sin perder los intereses.

Su principal ventaja es la previsibilidad: desde el momento en que se constituye, el ahorrista sabe exactamente cuánto va a ganar. En un contexto económico cambiante, esta característica sigue siendo valorada por quienes priorizan la seguridad.

En conclusión, invertir $250.000 a 30 días en abril de 2026 genera una ganancia de poco más de $5.000, sin diferencias entre sucursal y home banking. Aunque no es la opción más rentable del mercado, sigue siendo una alternativa confiable para quienes buscan estabilidad y bajo riesgo.