Plazo fijo: cómo operan los principales bancos hoy, viernes 20 de marzo 2026 + Seguir en









Cuánto pagan las entidades y qué tener en cuenta al invertir hoy en depósitos a término desde el home banking.

Qué pasa con las tasas del plazo fijo. Depositphotos

En un contexto donde el ahorrista mira cada punto de interés con lupa, el plazo fijo vuelve a posicionarse como una alternativa de resguardo en pesos. Aunque lejos de otras épocas de tasas más altas, sigue siendo una opción elegida por quienes buscan previsibilidad y bajo riesgo.

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La operatoria, además, se volvió cada vez más simple. Actualmente, abrir un depósito a plazo fijo lleva apenas unos minutos desde el celular o la computadora. Incluso existe la posibilidad de hacerlo sin ser cliente de un banco, a través de la modalidad online habilitada por el sistema financiero.

Plazo Fijo Plata El escenario, sin embargo, no es uniforme. Las tasas cambian según la entidad, el monto y el plazo elegido, y están atravesadas por decisiones de política monetaria. Por eso, comparar antes de invertir es clave para no dejar plata sobre la mesa.

Tasas del plazo fijo: así están las tasas este 20 de marzo Este viernes 20 de marzo, las tasas de interés para plazos fijos en pesos muestran cierta estabilidad respecto de las últimas semanas, aunque con diferencias entre bancos. Para depósitos a 30 días, el mínimo exigido, las entidades ofrecen rendimientos que rondan valores similares, con leves variaciones según cada caso.

El sistema permite constituir plazos fijos tanto de manera presencial como digital, pero el canal online gana terreno. A través del mecanismo impulsado por el Banco Central, cualquier persona puede invertir en otra entidad sin necesidad de abrir una cuenta. Es lo que se conoce como plazo fijo online para no clientes, una herramienta que busca fomentar la competencia entre bancos.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito Algunos bancos grandes suelen ofrecer rendimientos más conservadores, mientras que entidades más chicas o digitales intentan captar depósitos con tasas algo más altas. Estos son los porcentajes que ofrecen los principales bancos del país este viernes 20 de marzo: Banco de la Nación Argentina : 23%

: 23% Banco Santander : 22%

: 22% Banco Galicia : 21%

: 21% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 25%

: 25% BBVA : 23%

: 23% Banco Macro : 26%

: 26% Banco Credicoop : 22%

: 22% ICBC : 23,15%

: 23,15% Banco Ciudad: 21%

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