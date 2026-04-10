El Plazo fijo no supera el 30% de tasa: así operan los principales bancos hoy, viernes 10 de abril + Seguir en









Las entidades ajustan rendimientos y el interés anual se mantiene bajo, con diferencias según el banco y el canal de constitución.

Cómo está el plazo fijo en Argentina, hoy 10 de abril.

El escenario para los ahorristas en pesos sigue mostrando señales de cautela. Este viernes 10 de abril, las tasas de los plazos fijos tradicionales continúan por debajo del 30% nominal anual, un nivel que marca el pulso de la política monetaria actual y el intento de sostener cierta estabilidad financiera.

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En este contexto, quienes buscan hacer rendir sus pesos se encuentran con un panorama menos atractivo que meses atrás. Las tasas ofrecidas por los bancos reflejan una combinación de factores, entre inflación en desaceleración, expectativas moderadas y regulaciones que dejaron de fijar pisos obligatorios para los depósitos.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito Según los datos publicados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), las entidades financieras presentan una dispersión en los rendimientos, aunque todas se ubican dentro de un rango similar. Para el pequeño ahorrista, esto implica que la diferencia entre elegir uno u otro banco no es tan marcada como en otros momentos.

Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 10 de abril El relevamiento más reciente muestra que ninguna tasa supera el 30% nominal anual (TNA) en los plazos fijos tradicionales a 30 días. Algunas plataformas digitales y bancos más chicos intentan captar clientes con tasas levemente más altas, en torno al 29%, pero la diferencia sigue siendo acotada.

Otro dato clave es que la eliminación de la tasa mínima garantizada cambió la dinámica del mercado. Antes, el Banco Central fijaba un piso que obligaba a las entidades a ofrecer un rendimiento determinado. Actualmente cada banco define su estrategia, lo que abre el juego a cierta competencia, pero también a tasas más bajas en términos generales.

Plazo Fijo Plata Estos son los porcentajes que ofrecen los principales bancos del país este viernes 10 de abril: Banco de la Nación Argentina : 19%

Banco Santander : 18%

Banco Galicia : 19,5%

Banco de la Provincia de Buenos Aires : 23%

BBVA : 20,5%

Banco Macro : 24%

Banco Credicoop : 21%

ICBC : 22,5%

Banco Ciudad: 20%

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