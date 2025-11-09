Plazo fijo: cuánto gano si invierto $500.000 a 30 días, a través del home banking







Los rendimientos de una inversión fácil de hacer y que es una gran alternativa para quienes busquen cuidar su capital.

Plazo fijo: estos son los rendimientos de una inversión de $500.000 a 30 días. Depositphotos

Los plazos fijos se mantienen como una de las opciones de inversión más seguras. Este instrumento financiero permite a los ahorristas depositar un capital por un período determinado y obtener un rendimiento fijo. Aunque el retorno puede no superar el ritmo de aumento de los precios, su principal atractivo radica en la estabilidad y previsibilidad que ofrece, aspectos clave para quienes buscan resguardar su dinero sin asumir riesgos elevados.

El Banco Nación ofrece diferentes alternativas de plazos fijos, con rendimientos que varían según el canal de contratación. Los clientes pueden elegir entre modalidades presenciales o digitales, cada una con tasas de interés distintas. Esta variedad permite que los inversores adapten su elección según sus necesidades y preferencias, ya sea por comodidad o por la búsqueda de una mayor rentabilidad.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito Plazo fijo en noviembre: cuánto gano si deposito $500.000 a 30 días El simulador de plazos fijos del Banco Nación permite calcular los rendimientos esperados al invertir $500.000 a 30 días. Los resultados varían según el canal elegido para realizar la operación.

A través de home banking Capital inicial : $500.000.

Plazo : 30 días.

Tasa Nominal Anual (TNA) : 33,00%.

Tasa Efectiva Anual (TEA) : 38,49%.

Intereses generados : $13.561,64.

Monto total al vencimiento: $513.561,64. La modalidad electrónica ofrece una tasa de interés más alta, lo que la convierte en una alternativa atractiva para quienes prefieren gestionar sus inversiones de manera digital. Este canal maximiza el rendimiento del capital invertido, brindando una mayor rentabilidad en comparación con la opción presencial.

En sucursal Capital inicial : $500.000.

Plazo : 30 días.

Tasa Nominal Anual (TNA) : 29,50%.

Tasa Efectiva Anual (TEA) : 33,84%.

Intereses generados : $12.123,29.

Monto total al vencimiento: $512.123,29. Una de las cuestiones a tener en cuenta de este instrumento es que el dinero depositado no puede retirarse antes del vencimiento. Al finalizar el plazo, el inversor recibe el capital inicial más los intereses acumulados, lo que garantiza un rendimiento seguro y predecible.

