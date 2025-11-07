Plazo fijo: el banco que ofrece mejor tasa de interés hoy, 7 de noviembre 2025







Las tasas se mantienen y según el banco o el canal de constitución, en un contexto de alta inflación.

El instrumento más simple y tradicional para ahorrar en pesos sigue siendo el depósito a plazo fijo, y este viernes 7 de noviembre, los números ofrecen una ventana clara al estado actual de la economía argentina. Con un escenario de inflación y expectativas cambiarias que siguen condicionadas, los pequeños ahorristas prestan especial atención a las tasas que ofrecen los bancos para depósitos a 30 días.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compartió las Tasas Nominales Anuales (TNA) para plazos fijos online, lo que permite observar con transparencia cómo se mueven los rendimientos.

inversiones plazo fijo Depositphotos Plazos fijos: así están las tasas de interés de los principales bancos este viernes 7 de noviembre A partir de la última actualización, se observa que los bancos ofrecen tasas para plazos fijos online que oscilan alrededor del 24% al 33% anual. Aunque este rango puede variar según la entidad y si el depósito se constituye online o mediante cliente ya existente, estos son los porcentajes de los principales bancos para este viernes 7 de noviembre:

Banco de la Nación Argentina: 33%

Banco Santander: 27%

Banco de la Provincia de Buenos Aires 24%

BBVA: 27%

Banco Macro: 33%

Banco Credicoop: 29%

ICBC: 32,25%

Banco Ciudad: 28%

