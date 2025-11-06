El Banco Central de la República Argentina (BCRA) vuelve a reflejar un escenario de rendimientos deprimidos para los depósitos de plazos fijos a 30 días en pesos, mientras los bancos ajustan sus ofertas ante una menor demanda de captación de fondos y un marco de tasas en descenso. El organismo publica diariamente un listado comparativo de Tasas Nominales Anuales (TNA) para depósitos en canales digitales, facilitando que los ahorristas contrasten y elijan la opción más conveniente según montos y entidades.
Plazo fijo: cuál es el banco que ofrece mejor tasa de interés hoy, 6 de noviembre 2025
Las tasas de los plazos fijos en pesos siguen en baja y se ubican entre el 28% y el 33% anual, según los datos actualizados por el Banco Central.
Señal del Banco Central para la baja de las tasas: ¿cuál es el impacto en plazos fijos y crédito?
Plazo fijo: cuánto gano si deposito $300.000 de mi sueldo a 30 días
A pesar de que los plazos fijos siguen siendo una alternativa habitual para quienes buscan resguardar liquidez frente a la inflación, la remuneración de estos instrumentos se ubica en terreno ajustado, lo que reduce su atractivo. Especialistas advierten que, ante la persistente suba de precios y depreciación del peso, resulta clave analizar no solo la tasa, sino también costos, comisiones, plazos y modalidad de constitución.
Plazos fijos: así están las tasas de interés de los principales bancos este 6 de noviembre
Según la última actualización, estos son los porcentajes de los principales bancos de Argentina:
- Banco de la Nación Argentina: 33%
- Banco Santander: 27%
- Banco Galicia: 27%
- Banco de la Provincia de Buenos Aires: 27%
- BBVA: 27%
- Banco Macro: 33%
- Banco Credicoop: 29%
- ICBC: 32,25%
- Banco Ciudad: 28%
