Plazo fijo: cuál es el banco que ofrece mejor tasa de interés hoy, 6 de noviembre 2025







Las tasas de los plazos fijos en pesos siguen en baja y se ubican entre el 28% y el 33% anual, según los datos actualizados por el Banco Central.

Siguen en baja las tasas de los plazos fijos en todos los bancos. Depositphotos

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) vuelve a reflejar un escenario de rendimientos deprimidos para los depósitos de plazos fijos a 30 días en pesos, mientras los bancos ajustan sus ofertas ante una menor demanda de captación de fondos y un marco de tasas en descenso. El organismo publica diariamente un listado comparativo de Tasas Nominales Anuales (TNA) para depósitos en canales digitales, facilitando que los ahorristas contrasten y elijan la opción más conveniente según montos y entidades.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A pesar de que los plazos fijos siguen siendo una alternativa habitual para quienes buscan resguardar liquidez frente a la inflación, la remuneración de estos instrumentos se ubica en terreno ajustado, lo que reduce su atractivo. Especialistas advierten que, ante la persistente suba de precios y depreciación del peso, resulta clave analizar no solo la tasa, sino también costos, comisiones, plazos y modalidad de constitución.

inversiones plazo fijo Depositphotos Plazos fijos: así están las tasas de interés de los principales bancos este 6 de noviembre Según la última actualización, estos son los porcentajes de los principales bancos de Argentina:

Banco de la Nación Argentina: 33%

Banco Santander: 27%

Banco Galicia: 27%

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 27%

BBVA: 27%

Banco Macro: 33%

Banco Credicoop: 29%

ICBC: 32,25%

Banco Ciudad: 28%