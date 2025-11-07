Plazo fijo: de cuánto es la tasa de interés si deposito hoy $250.000 a 30 días







Los interesados en querer cuidar su dinero tienen alternativas de inversión más seguras y que generen rendimientos.

Plazo Fijo: estos son los rendimientos de una inversión de $250.000 a 30 días. Ámbito

Los plazos fijos se consolidan como una de las alternativas de inversión más seguras. Este instrumento financiero permite a los ahorristas depositar un capital por un período determinado y obtener un rendimiento fijo. Aunque el retorno puede no superar el aumento de los precios, su principal ventaja radica en la seguridad y previsibilidad que ofrece, características fundamentales para quienes buscan proteger su dinero sin asumir riesgos elevados.

El Banco Nación presenta diferentes opciones de plazos fijos, con rendimientos que varían según el canal de contratación. Los clientes pueden optar por modalidades presenciales o electrónicas, cada una con tasas de interés distintas. Esta flexibilidad permite que los inversores adapten su elección a sus necesidades y preferencias, ya sea por comodidad o por la búsqueda de una mayor rentabilidad.

Plazo Fijo Plata Plazo fijo en noviembre 2025: cuánto gano si invierto $250.000 a 30 días El simulador de plazos fijos del Banco Nación brinda información clara sobre los rendimientos esperados. Al depositar $250.000 a 30 días, los resultados varían según el canal elegido:

Modalidad tradicional (sucursal) Capital inicial : $250.000.

Plazo : 30 días.

Tasa Nominal Anual (TNA) : 29,50%.

Tasa Efectiva Anual (TEA) : 33,84%.

Intereses generados : $6.061,64.

Monto total al vencimiento: $256.061,64. Modalidad electrónica (home banking) Capital inicial : $250.000.

Plazo : 30 días.

Tasa Nominal Anual (TNA) : 33,00%.

Tasa Efectiva Anual (TEA) : 38,49%.

Intereses generados : $6.780,82.

Monto total al vencimiento: $256.780,82. Una de las ventajas clave de este instrumento es que el dinero depositado no puede retirarse antes del vencimiento. Al finalizar el plazo, el inversor recibe el capital inicial más los intereses acumulados, lo que garantiza un rendimiento seguro y predecible.

