Plazo fijo: cuánto se obtiene al invertir $750.000

Las diferencias entre las tasas que pagan los bancos pueden modificar significativamente la ganancia final, incluso en un depósito a corto plazo.

El rendimiento varía según el canal elegido para constituir la inversión. El Banco Nación ofrece una tasa más alta para quienes operan por home banking.

El plazo fijo tradicional continúa siendo una de las alternativas preferidas por quienes buscan obtener un rendimiento conocido, desde el momento en que realizan la inversión. Aunque las tasas de interés se ubican muy por debajo de los niveles registrados durante periodos anteriores, todavía representa una opción elegida por quienes priorizan la seguridad del capital frente a otras inversiones con mayor volatilidad.

En julio, una inversión de $750.000 a 30 días permite obtener una rentabilidad diferente, según el banco y el canal utilizado para constituir el depósito. En el caso del Banco Nación , la entidad mantiene una diferencia entre la tasa ofrecida en sucursal y la disponible para operaciones realizadas de manera electrónica, una modalidad que premia a quienes utilizan el home banking.

Si la inversión se realiza en una sucursal del Banco Nación , la entidad paga una Tasa Nominal Anual (TNA) del 15,50% . Con esa tasa, una inversión de $750.000 durante 30 días genera:

En cambio, quienes constituyen el plazo fijo mediante home banking o canales electrónicos acceden a una TNA del 19% , superior a la ofrecida en forma presencial. En ese caso, el rendimiento es el siguiente:

La diferencia entre ambas modalidades alcanza $2.157,54 por una inversión exactamente igual, únicamente por utilizar el canal digital del banco. Las tasas publicadas por el Banco Nación muestran esta diferencia entre las colocaciones tradicionales en sucursal y las realizadas electrónicamente.

Ámbito

Las tasas de los principales bancos

Desde que el Banco Central dejó de fijar una tasa mínima obligatoria para los plazos fijos, cada entidad financiera define libremente el rendimiento que ofrece a sus clientes. Eso explica que hoy existan diferencias importantes entre bancos, incluso para depósitos realizados por el mismo plazo.

Entre las principales entidades financieras del país, las tasas informadas para depósitos a 30 días se ubican aproximadamente en estos niveles:

Banco Provincia: 19,5%

19,5% Banco Nación: 19%

19% BBVA: 18,75%

18,75% Banco Macro: 18,5%

18,5% Banco Credicoop: 17,5%

17,5% ICBC: 17,2%

17,2% Banco Ciudad: 17%

17% Banco Galicia: 15%

15% Banco Santander: 14,5%

Antes de constituir un plazo fijo conviene consultar cuál es la tasa vigente de la entidad elegida. El interés que paga un plazo fijo tradicional surge de aplicar la Tasa Nominal Anual proporcional al tiempo durante el cual permanece inmovilizado el dinero.

Para un depósito de 30 días, el cálculo toma la TNA correspondiente y la prorratea sobre ese período. La rentabilidad queda determinada desde el momento en que se constituye la inversión y no cambia aunque durante ese mes se modifiquen las tasas del mercado.

Ese es justamente uno de los principales atractivos del plazo fijo: el ahorrista sabe desde el inicio cuánto dinero recibirá al vencimiento. A diferencia de otros instrumentos financieros, no depende de la evolución del dólar, del precio de acciones ni de bonos.

Plazo fijo versus inflación: ¿sigue conveniendo?

La principal discusión alrededor del plazo fijo durante 2026 pasa por su relación con la inflación. Con tasas que rondan entre el 14% y el 19,5% nominal anual, el rendimiento mensual se ubica aproximadamente entre 1,15% y 1,60%, mientras que la inflación sigue moviéndose cerca del 2% mensual.

Eso significa que, en muchos casos, el rendimiento del plazo fijo todavía no logra superar completamente el aumento general de precios. Sin embargo, sigue siendo una herramienta elegida por quienes priorizan preservar el capital sin asumir riesgos financieros y prefieren conocer de antemano cuál será la ganancia.