Plazo fijo: cuánto debés invertir para ganar $100.000 en 30 días

La rentabilidad de esta herramienta volvió a quedar bajo análisis tras los cambios en las tasas que ofrecen las entidades financieras.

El plazo fijo vuelve a necesitar de montos millonarios para generar rendimientos que superen las seis cifras.

El plazo fijo sigue siendo una de las herramientas de ahorro más elegidas por quienes buscan obtener un rendimiento sin asumir grandes riesgos . Aunque las tasas nominales anuales (TNA) se mantienen por debajo de los niveles registrados meses atrás, todavía permiten generar intereses mensuales relevantes.

Con las condiciones vigentes hacia fines de junio, un ahorrista que quiera obtener alrededor de $100.000 en intereses en un plazo fijo tradicional a 30 días necesita realizar una inversión de millones de pesos.

El rendimiento de un plazo fijo depende directamente de dos variables : el monto invertido y la tasa de interés ofrecida por la entidad financiera. Tomando como referencia el Banco Provincia , un depósito electrónico de $6.500.000 durante 30 días produce los siguientes resultados:

Esto significa que un inversor necesita destinar más de seis millones de pesos para superar la barrera de los $100.000 mensuales de intereses utilizando un plazo fijo tradicional.

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Tasas de interés actuales: ¿cuánto pagan los bancos este mes?

Desde la desregulación del sistema financiero, cada banco tiene libertad para definir la tasa que ofrece a sus clientes. Esto hace que existan diferencias entre entidades públicas, privadas y digitales. Mientras el promedio ronda rendimientos del 19% anual, algunas entidades pagan valores inferiores o superiores dependiendo del canal utilizado para constituir el plazo fijo.

En el caso del Banco Provincia, la TNA para los plazos fijos electrónicos es del 19,5%, una cifra que se ubica entre las tasas más competitivas dentro del segmento de bancos tradicionales.

Antes de constituir un plazo fijo conviene comparar las tasas publicadas por distintas entidades, ya que una diferencia de apenas uno o dos puntos porcentuales puede representar varios miles de pesos adicionales cuando se invierten montos altos.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantiene disponible un comparador donde cada entidad informa diariamente las tasas ofrecidas para depósitos a plazo fijo, facilitando la comparación entre bancos antes de realizar la inversión.

Otro punto importante es que la mayoría de las entidades ofrece mejores condiciones para los plazos fijos constituidos por home banking o aplicaciones móviles, en comparación con aquellos realizados de forma presencial en una sucursal.

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Plazo fijo tradicional vs. UVA: ¿Cuál conviene para alcanzar tu objetivo?

Quienes buscan generar una ganancia mensual cercana a los $100.000 suelen optar por el plazo fijo tradicional, ya que permite conocer desde el momento de la constitución cuánto dinero se cobra al vencimiento.

El plazo fijo UVA, en cambio, funciona de manera diferente. Su rendimiento está vinculado a la evolución de la inflación medida por el índice CER, por lo que el resultado final no puede conocerse con exactitud al momento de realizar el depósito.

Otra diferencia importante es el plazo mínimo. Mientras el plazo fijo tradicional puede constituirse por 30 días, el UVA exige mantener el dinero inmovilizado durante un período mayor, salvo en la modalidad precancelable, que también posee restricciones particulares.

Para quienes priorizan la liquidez y necesitan disponer del capital cada mes, el plazo fijo tradicional continúa siendo la alternativa más utilizada. En cambio, quienes buscan proteger el poder adquisitivo del ahorro frente a la inflación suelen inclinarse por los depósitos ajustados por UVA, aun cuando deban mantener el dinero inmovilizado durante un plazo más largo.

La elección entre ambas opciones depende del objetivo financiero de cada ahorrista. Si la intención es obtener una ganancia mensual conocida de antemano, el plazo fijo tradicional ofrece previsibilidad. Si el objetivo es preservar el valor del capital en el tiempo, el UVA puede resultar una alternativa más conveniente.