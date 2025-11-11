Movimiento en el Plazo fijo: cómo operan los principales bancos hoy, martes 11 de noviembre 2025







Las tasas para plazos fijos en pesos siguen reacomodándose: los bancos ajustan la oferta mientras la inflación y la política monetaria mantienen a los ahorristas expectantes.

Los inversores que buscan una alternativa de bajo perfil continúan enfocándose en los plazos fijos en pesos, aunque la cuestión ya no parece tan “fija”. Con la reciente decisión del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de bajar la tasa de referencia y los bancos ajustando sus ofertas, la rentabilidad ya no genera el mismo entusiasmo de meses atrás. A pesar de ello, muchos siguen apostando al clásico depósito de 30 días porque les ofrece una salida simple ante la volatilidad.

Aunque el instrumento sea sencillo, no está exento de matices. Las Tasas Nominales Anuales (TNA) vigentes varían bastante de entidad a entidad, y lo que un banco ofrece hoy por un depósito “online” podría cambiar mañana por decisión interna o según el comportamiento de la inflación. A esto hay que sumarle que rendimientos nominales algo atractivos pueden luego achicar si los precios siguen subiendo.

inversiones plazo fijo Depositphotos Plazos fijos: así están las tasas de interés de los principales bancos hoy, 11 de noviembre Según los datos más recientes, las tasas ofrecidas por los bancos para plazos fijos a 30 días en pesos están ubicadas mayormente en el rango de 24% a 30% anual, dependiendo de la entidad y del tipo de depósito.

Los porcentajes correspondientes al martes 11 de noviembre de los principales bancos de Argentina son los siguientes:

Banco de la Nación Argentina: 29%

Banco Santander: 27%

Banco Galicia: 25%

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 24%

BBVA: 27%

Banco Macro: 30%

Banco Credicoop: 28%

ICBC: 30,1%

Banco Ciudad: 28%

Las tasas del plazo fijo siguen modificándose este martes 11 de noviembre. Depositphotos