Plazo fijo en dólares: cuánto debés depositar para ganar u$s100 + Agregar ámbito en









El Banco Nación ofrece diferentes rendimientos según el plazo y el canal elegido para inmovilizar los ahorros en moneda estadounidense.

El plazo fijo en dólares permite obtener un rendimiento sin cambiar los ahorros de moneda. Freepik

El plazo fijo en dólares ahora se empieza a ver como una gran alternativa para quienes ya tienen la divisa y buscan generar un rendimiento sin cambiarla por pesos.

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A diferencia de los depósitos en moneda local, las tasas son considerablemente más bajas y aumentan a medida que se extiende el período de inversión. Para tener una referencia, el Banco Nación permite simular la operación antes de tener que constituirla.

Las tasas varían según el plazo elegido y el canal usado para hacer la inversión. Magnific Las tasas de plazos fijos en dólares Para personas humanas que llevan a cabo la operación por canales electrónicos, el Banco Nación ofrece actualmente diferentes tasas según la cantidad de días. Los valores vigentes son:

30 a 59 días: 1,25% TNA

60 a 89 días: 1,50% TNA

90 a 179 días: 1,90% TNA

180 a 269 días: 2,75% TNA

270 a 364 días: 3,25% TNA

365 a 720 días: 4,50% TNA El monto mínimo para constituir un plazo fijo en dólares es de u$s100, pero las tasas son menores cuando la operación se lleva a cabo presencialmente en una sucursal. Para un período de entre 30 y 59 días, por ejemplo, la TNA es de 0,75%, frente al 1,25% disponible electrónicamente. Por eso, el canal elegido también va a impactar en el resultado final.

Extender la colocación puede mejorar el rendimiento de los dólares inmovilizados. Magnific Lo que debés depositar para ganar u$d100 Si se usa de referencia un plazo fijo electrónico a 30 días, con una TNA del 1,25%, hacen falta u$s97.334 para generar u$s100 de intereses. El cálculo queda de la siguiente manera:

capital inicial: u$s97.334

plazo: 30 días

TNA: 1,25%

interés aproximado: u$s100

total al vencimiento: u$s97.434 Como esa es una suma muy alta, hay que tener en cuenta que la cantidad necesaria baja si el ahorrista está dispuesto a inmovilizar sus dólares durante más tiempo, ya que las tasas aumentan para los plazos más extensos. Por ejemplo, quien dispone de u$s5.000 y los coloca durante 365 días accede actualmente a una TNA del 4,50%. En ese caso, el resultado estimado sería: capital inicial: u$s5.000

plazo: 365 días

TNA: 4,50%

interés aproximado: u$s225

total al vencimiento: u$s5.225 Comparar tasas, inflación y tipo de cambio ayuda a evaluar qué alternativa resulta más conveniente. Depositphotos ¿Plazo fijo en pesos o dólares: cuál conviene? La diferencia principal está en el rendimiento y en la moneda en la que el ahorrista quiere conservar su capital. Para un plazo de entre 30 y 59 días, el Banco Nación ofrece actualmente una TNA del 19,25% en pesos por canales electrónicos, frente al 1,25% en dólares. En términos nominales, el plazo fijo en pesos paga una tasa mucho mayor. De todas formas, comparar únicamente esos porcentajes puede ser insuficiente. Quien parte de dólares tiene que considerar qué es lo que va a pasar con el tipo de cambio durante el período, ya que convertir las divisas a pesos para obtener una tasa más alta también implica quedar expuesto a una eventual suba del dólar. El plazo fijo en dólares permite mantener el capital denominado en esa moneda y sumar un interés sobre los fondos. Por eso, la conveniencia depende del objetivo del ahorrista, ya que si la prioridad es obtener una tasa nominal mayor, el plazo fijo en pesos ofrece actualmente un rendimiento superior. Pero si el objetivo es conservar los dólares sin cambiarlos de moneda, la alternativa en divisas evita esa conversión, aunque con una tasa mucho más baja.

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