Plazo fijo UVA en 2026: por qué es la inversión más rentable del año en Argentina

Mientras muchos ahorristas seguían de cerca al dólar y las acciones, los depósitos ajustados por inflación terminaron dando mejores resultados.

Elegir entre un plazo fijo tradicional y uno ajustado por inflación hizo una diferencia importante en el rendimiento de los ahorros.

El plazo fijo UVA se convirtió en una de las inversiones más rentables de 2026 en Argentina. Mientras el dólar y las acciones tuvieron resultados bastante flojos, esta alternativa bancaria consiguió sacar ventaja. Incluso para quienes suelen dejar sus ahorros en una billetera virtual , los números muestran una diferencia interesante.

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El balance hasta mediados de octubre permite comparar cuánto rindieron las principales opciones del mercado. La inflación tuvo un papel importante en los resultados, especialmente para quienes eligieron mantener sus pesos en depósitos ajustados por el aumento de los precios.

El plazo fijo UVA encabezó el ranking de inversiones analizadas durante 2026, con una ganancia acumulada del 27,3% entre enero y mediados de octubre . Su resultado superó la inflación estimada para ese mismo período, cercana al 24,6%.

Mientras muchos ahorristas seguían de cerca al dólar y las acciones, los depósitos ajustados por inflación terminaron dando mejores resultados.

La diferencia permitió que quienes habían elegido esta modalidad conservaran el poder de compra de sus ahorros y obtuvieran una ganancia adicional. Las demás alternativas incluidas en la comparación quedaron por debajo del aumento de los precios.

La explicación está en el funcionamiento de este producto bancario . En lugar de depender únicamente de una tasa de interés, el capital se expresa en Unidades de Valor Adquisitivo, conocidas como UVA, cuyo valor se actualiza mediante el coeficiente CER.

Cuando los precios aumentan, también sube el valor de esas unidades. Al finalizar el plazo acordado, el banco devuelve el capital actualizado junto con los intereses pactados, de acuerdo con las condiciones del depósito.

De todas maneras, hay una diferencia entre los datos oficiales y las estimaciones utilizadas. La inflación acumulada hasta septiembre fue del 23,6%, mientras que el 24,6% corresponde al cálculo realizado hasta mediados de octubre. El índice definitivo de ese mes todavía no se había publicado.

Diferencias de rendimiento entre el plazo fijo UVA y el tradicional

Los depósitos tradicionales también generaron intereses durante 2026, aunque su resultado fue inferior. Entre enero y mediados de octubre acumularon una rentabilidad cercana al 20%, más de siete puntos porcentuales por debajo de la alternativa ajustada por inflación.

La diferencia se puede observar con un ejemplo de $1 millón invertido al comienzo del período. Si se aplican los porcentajes acumulados, el capital habría alcanzado aproximadamente $1.273.000 con el sistema UVA, frente a los $1.200.000 de un plazo fijo convencional.

Son $73.000 más sobre la misma cantidad inicial, aunque el cálculo sirve únicamente como referencia para comparar ambos resultados. No representa una simulación bancaria concreta ni contempla las condiciones particulares de cada colocación.

La ventaja tampoco se mantuvo durante todos los meses. En la primera quincena de octubre, el depósito tradicional consiguió una ganancia del 0,9%, mientras que la opción UVA rindió un 0,8%. Durante esas dos semanas, la tasa convencional resultó ligeramente más favorable.

Otra diferencia aparece en el tiempo que debe permanecer inmovilizado el dinero. El plazo fijo tradicional puede constituirse desde los 30 días, con una tasa conocida de antemano. El UVA, en cambio, exige un mínimo de 90 días, aunque algunas entidades establecen períodos mayores.

Existen versiones que permiten retirar los ahorros anticipadamente, pero hacerlo puede significar recibir intereses inferiores a los previstos originalmente. Esa condición cobra importancia para quienes necesitan disponer de su plata antes del vencimiento.

Con un millón de pesos invertido, el plazo fijo UVA habría dejado $73.000 más de ganancia que el tradicional durante el período analizado. Magnific

Merval, dólar y cripto: cómo rinden los activos alternativos en el mercado actual

El dólar tuvo un rendimiento bastante menor durante los primeros meses de 2026. Entre enero y mediados de octubre, el contado con liquidación subió un 5,5%, mientras que el dólar MEP avanzó apenas un 3,8%.

Ambas cotizaciones quedaron muy por debajo de la inflación acumulada, por lo que quienes habían comprado divisas al comienzo del año perdieron poder adquisitivo al medir sus ahorros en pesos. El oro tampoco consiguió destacarse y prácticamente no mostró cambios durante el período analizado.

Las criptomonedas tuvieron un comportamiento similar. Bitcoin acumuló una caída del 1,2% en pesos, a pesar de haber atravesado meses con subas importantes. Las variaciones de su cotización hicieron que parte de esas ganancias desapareciera antes de llegar a mediados de octubre.

Las acciones argentinas tampoco lograron cerrar ese período con números positivos. El índice Merval retrocedió un 6,3% en el acumulado de 2026, aunque durante la primera mitad de octubre había conseguido una recuperación del 1,5%.

Ese repunte hizo que la Bolsa encabezara las ganancias durante las primeras semanas de octubre, pese a continuar en terreno negativo en el balance del año. Su recuperación todavía no alcanzaba para compensar las pérdidas acumuladas desde enero.