Billeteras virtuales vs. Plazo fijo: qué tasas pagan las cuentas remuneradas que más rinden

A la hora de elegir dónde dejar los ahorros, importa cuánto interés se gana, pero también si se puede usar la plata cuando haga falta.

Las billeteras virtuales compiten con los bancos por los ahorros de los argentinos y algunas ya ofrecen tasas superiores a las del plazo fijo.

Guardar los ahorros en un plazo fijo ya no es la única manera de conseguir intereses en pesos. Cada vez más argentinos utilizan alguna billetera virtual para hacer rendir su dinero sin perder la posibilidad de usarlo. Las diferencias entre ambas alternativas volvieron a llamar la atención por las tasas que ofrecen las entidades financieras.

Durante octubre, varias cuentas remuneradas alcanzaron porcentajes superiores a los de los depósitos bancarios más conocidos. Las condiciones cambian según la aplicación y, en algunos casos, también dependen del dinero que se mantiene depositado o de las operaciones que realiza cada usuario.

La principal diferencia está en las condiciones de cada producto . En un plazo fijo tradicional, los pesos quedan inmovilizados durante un mínimo de 30 días. A cambio, el banco ofrece una tasa que se mantiene hasta el vencimiento, por lo que el ahorrista conoce de antemano cuánto cobrará.

En un plazo fijo, los ahorros quedan inmovilizados durante al menos 30 días, mientras que las billeteras virtuales permiten disponer del dinero.

Las cuentas remuneradas funcionan de otra manera. El saldo puede generar intereses sin necesidad de realizar una colocación a un plazo determinado. Algunas aplicaciones pagan directamente por el dinero depositado, mientras que otras ofrecen fondos comunes de inversión, cuyo rendimiento varía según los resultados de los activos en los que invierten.

En octubre, los diez bancos con mayor volumen de depósitos ofrecieron tasas nominales anuales de entre el 16% y el 21% . Banco Nación, por ejemplo, pagó un 19,25% por las colocaciones a 30 días realizadas mediante canales electrónicos.

Fuera de ese grupo, algunas entidades llegaron al 24% anual, un porcentaje que también alcanzaron determinadas cuentas digitales. Para quienes tienen pesos que no necesitarán durante un mes, el depósito tradicional permite asegurar el interés pactado. Las alternativas remuneradas ofrecen mayor flexibilidad, aunque sus ganancias pueden cambiar.

Ranking de tasas: qué billetera virtual paga más y supera al plazo fijo

El relevamiento de octubre ubicó a Brubank en el primer lugar, con un rendimiento del 24% anual, seguido por Banco Bica y Cocos Pay. La comparación incluye tanto billeteras virtuales como bancos con cuentas remuneradas, por lo que no todas las entidades funcionan de la misma manera.

Las tasas relevadas durante la semana previa al 26 de octubre fueron las siguientes:

Brubank: 24%

Banco Bica: 22%

Cocos Pay: 21,17%

Lemon Cash: 20,84%

Ualá (fondo común de inversión): 20,08%

Naranja X: 20%

Carrefour Banco: 20%

Fiwind: 20%

Mercado Pago: 18,98%

Los porcentajes corresponden a los rendimientos observados durante ese período y no representan una tasa garantizada para todos los usuarios. Algunas aplicaciones exigen cumplir determinadas condiciones para acceder a los valores más altos, mientras que otras establecen un máximo de dinero sobre el cual pagan intereses.

Ualá, por ejemplo, ofrece una cuenta remunerada con una TNA base del 19% para saldos de entre $10.000 y $1.000.000. El porcentaje aumenta al 20% cuando el usuario acumula $50.000 en determinadas operaciones mensuales y puede llegar al 24% si esas transacciones suman $500.000. Esta modalidad es diferente del fondo común de inversión incluido en el ranking.

En Naranja X, la tasa es del 20% anual y se aplica sobre un máximo de $1.000.000. Banco Bica, por su parte, paga un 22% sobre los primeros $750.000 depositados en su Cuenta Positiva, pero ofrece porcentajes inferiores para los saldos que superan ese límite.

Para comparar las alternativas, el relevamiento toma el rendimiento diario de cada servicio y lo expresa en términos anualizados. Por eso, las cifras de los fondos de inversión pueden diferir de la TNA anunciada por las cuentas que pagan intereses directamente sobre el saldo.

Algunas billeteras ofrecen tasas más altas, pero exigen ciertos movimientos en la cuenta o establecen un límite para el dinero que genera intereses. Freepik

Liquidez diaria vs. Inmovilización: por qué cada vez más ahorristas eligen cuentas remuneradas

Una de las principales ventajas de las billeteras digitales aparece cuando surge un gasto inesperado. Los usuarios pueden disponer de sus ahorros para realizar una compra o una transferencia sin esperar 30 días. En un depósito bancario tradicional, en cambio, deben aguardar al vencimiento para recuperar el capital junto con los intereses.

Esta posibilidad resulta especialmente útil para quienes mantienen en la cuenta el dinero destinado a los gastos del mes. Mientras los pesos permanecen depositados, pueden generar ganancias de acuerdo con las condiciones del servicio. Cuando se utiliza parte del saldo, también disminuye el monto sobre el que se calculan los intereses.

La disponibilidad puede variar según el producto. Las cuentas que remuneran directamente el saldo permiten utilizarlo para operaciones habituales, mientras que los fondos comunes de inversión pueden requerir un rescate previo, sujeto a los plazos y horarios establecidos por cada aplicación.

También existen diferencias en la seguridad y la previsibilidad. Los plazos fijos bancarios tienen una tasa pactada y pueden estar cubiertos por el sistema de garantía de depósitos, dentro de sus límites y condiciones. Los fondos comunes de inversión, en cambio, no cuentan con esa misma cobertura y sus resultados dependen de los activos que integran cada cartera.

Otro aspecto es que las cuentas remuneradas pueden modificar sus tasas durante el mes. Una aplicación que inicialmente paga más que otra podría reducir su porcentaje posteriormente, mientras que los depósitos tradicionales mantienen el interés acordado hasta su vencimiento.

Los límites de saldo también influyen en la ganancia final. Una cuenta puede ofrecer una tasa elevada sobre los primeros $750.000 o $1.000.000, pero pagar menos por el dinero restante. Por eso, dos personas con saldos diferentes pueden obtener resultados distintos aun utilizando la misma aplicación.