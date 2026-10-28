Plazo fijo en dólares: ¿cuánto rinde invertir u$d5.000 a 30 días en los principales bancos?

Antes de constituir un depósito, conviene revisar los plazos, las condiciones de renovación y los intereses previstos para cada operación.

Tener dólares guardados es una forma habitual de preservar los ahorros en Argentina , pero dejarlos inmóviles no genera necesariamente un ingreso adicional. Una alternativa para quienes buscan obtener una pequeña renta sin desprenderse de esa moneda es constituir un depósito a plazo fijo .

La ganancia depende de la entidad elegida, el tiempo de permanencia y la tasa de interés ofrecida al momento de contratar. Para una inversión de u$s5.000 durante 30 días, las diferencias pueden parecer menores en términos absolutos, aunque sirven para identificar qué propuestas resultan más atractivas .

El plazo fijo en moneda extranjera consiste en depositar una suma de dólares durante un período determinado . Una vez cumplido el vencimiento, el banco devuelve el capital inicial junto con los intereses correspondientes, de acuerdo con las condiciones pactadas.

Los depósitos en moneda extranjera ofrecen una alternativa para quienes buscan obtener intereses sin cambiar sus ahorros a pesos.

A diferencia de una caja de ahorro tradicional, este instrumento exige mantener los fondos inmovilizados durante el plazo acordado. En un depósito a 30 días, el ahorrista no debería contar con ese dinero para afrontar gastos imprevistos, salvo que el producto contratado contemple expresamente alguna modalidad de cancelación anticipada.

Uno de los indicadores centrales es la tasa nominal anual (TNA) , que expresa el interés anual de referencia. Para estimar el rendimiento de un depósito tradicional a 30 días, puede aplicarse una cuenta orientativa: capital multiplicado por la TNA y por 30, dividido por 365.

Por ejemplo, si una entidad ofrece una TNA del 1,25%, una colocación de u$s5.000 generaría aproximadamente u$s5,14 en intereses durante ese período. El saldo al vencimiento sería de u$s5.005,14, siempre que se mantengan esas condiciones y no existan cargos aplicables.

También hay que prestar atención al canal de contratación. Algunas entidades ofrecen tasas distintas para las operaciones realizadas desde el home banking o la aplicación y para las constituidas en una sucursal. A eso se suman los requisitos de cada producto, los montos mínimos, los costos asociados y las condiciones de renovación.

Banco por banco: esto pagan por tus ahorros

Tomando como referencia las tasas actualizadas de los principales bancos, estos son los resultados informados para una inversión de u$s5.000 durante 30 días. Las cifras son estimaciones y conviene contrastarlas con los simuladores oficiales antes de constituir el depósito.

BBVA: la tasa nominal anual del 1,25%. Con ese porcentaje, el rendimiento estimado alcanza los u$s5,14 y el saldo final asciende a u$s5.005,14

la tasa nominal anual del 1,25%. Con ese porcentaje, el rendimiento estimado alcanza los u$s5,14 y el saldo final asciende a u$s5.005,14 Banco Galicia: TNA del 1,25%. Bajo el mismo supuesto, la ganancia sería de u$s5,14, con un total de u$s5.005,14 al vencimiento

TNA del 1,25%. Bajo el mismo supuesto, la ganancia sería de u$s5,14, con un total de u$s5.005,14 al vencimiento Banco Nación: la diferencia depende del canal elegido. Para las operaciones electrónicas, la tasa publicada del 1,25% permite estimar intereses por u$s5,14. En cambio, para las operaciones en sucursal, con una TNA del 0,75%, la renta aproximada sería de u$s3,08 y el saldo final llegaría a u$s5.003,08

la diferencia depende del canal elegido. Para las operaciones electrónicas, la tasa publicada del 1,25% permite estimar intereses por u$s5,14. En cambio, para las operaciones en sucursal, con una TNA del 0,75%, la renta aproximada sería de u$s3,08 y el saldo final llegaría a u$s5.003,08 Santander: tasa del 0,05% para depósitos tradicionales en dólares. Sin embargo, también atribuye a esa operación una ganancia de u$s3,08, un resultado que no coincide con el porcentaje indicado. Con una TNA del 0,05%, el cálculo proporcional para 30 días arroja aproximadamente u$s0,21 de intereses, antes de eventuales cargos

Las entidades bancarias establecen condiciones y tasas diferentes para las colocaciones en dólares, según el producto y el canal de contratación. Magnific

¿Conviene poner dólares en el banco o existen mejores alternativas?

La respuesta depende del objetivo de cada ahorrista. Quien prioriza la previsibilidad y no necesita disponer de sus dólares durante un mes puede encontrar en el plazo fijo una opción sencilla. El resultado se conoce de antemano según la tasa pactada, aunque la rentabilidad en moneda dura suele ser acotada cuando los intereses anuales son bajos.

En el ejemplo de una TNA del 1,25%, ganar alrededor de u$s5 en un mes representa un ingreso adicional pequeño frente a los u$s5.000 depositados. Para quien busca conservar el capital y obtener una renta moderada, puede ser aceptable; para quien pretende generar ingresos significativos, probablemente no alcance.

Entre las alternativas aparecen las letras y los bonos del Tesoro de Estados Unidos, los fondos comunes de inversión con activos en dólares y las obligaciones negociables de empresas. Cada opción tiene características diferentes: algunas permiten vender antes del vencimiento, otras pueden registrar variaciones de precio y ciertas inversiones privadas incorporan riesgo de crédito.

También hay que distinguir entre conservar dólares y obtener una rentabilidad. Un instrumento puede ofrecer una tasa mayor, pero esa diferencia no significa que sea automáticamente más conveniente. El riesgo, la liquidez y los costos deben evaluarse junto con el rendimiento esperado.